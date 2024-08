Serie B, alla prima pari del Catanzaro contro il Sassuolo

2 minuti per la lettura

La prima del Campionato 2024-25 di Serie B ha un gusto amaro per il Catanzaro che in casa non va oltre il pareggio con il Sassuolo

CATANZARO – Finisce in pareggio la prima in campionato per Catanzaro e Sassuolo, un punto per testa che premia il coraggio dei calabresi nel tenere testa ai ben più attrezzati avversari. Per il Catanzaro si registrano gli esordi di Pagano e Ceresoli, e in attacco l’affiatata coppia Biasci-Iemmello. Il Sassuolo riparte dalla consolidata linea di trequartisti composta da Bajrami, Thorstvedt e Laurientè a supporto di Mulattieri. La prima occasione è degli ospiti con Thorstvedt il cui tiro da fuori è murato da Pigliacelli, poi la squadra di casa prende coraggio e inanella due occasioni con il suo tandem di attaccanti le cui conclusioni non trovano fortuna.

E poi è ancora il capitano giallorosso a offrire una ciliegina a Pagano che non inquadra la porta. Il Sassuolo, fino a quel momento un po’ compassato, sblocca il match al 38esimo sfruttando una palla persa dai calabresi a centrocampo per involarsi velocemente verso l’area con Mulattieri che punisce Pigliacelli in uscita. È l’ultima emozione prima dell’intervallo.

SERIE B, IL CATANZARO RAGGIUNGE IL PAREGGIO CONTRO IL SASSUOLO

Il secondo tempo si apre con il pareggio del Catanzaro che arriva, quasi casualmente, con il colpo vincente di Pontisso dopo un rimpallo in area. Nasce una nuova partita con i giallorossi spinti dalla bolgia del Ceravolo: per poco è ancora Pagano a non trovare la porta, mentre il Sassuolo non riesce più ad impensierire la difesa di casa.

Sul finale i cambi accendono la partita, con il colpo di testa di Russo smanacciato sopra la traversa da Pigliacelli. Nel recupero il Sassuolo fallisce il match point: Petriccione sbaglia un appoggio a centrocampo e Laurientè viene travolto in area da Antonini, è rigore. Lo stesso numero 45 si incarica di tirarlo ma la sua conclusione finisce alle stelle per il finale più amaro.