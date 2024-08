Serie B, Catanzaro fermato dalla traversa con la Juve Stabia

2 minuti per la lettura

CATANZARO – Finisce con un pari a reti inviolate il posticipo della seconda giornata di serie B tra Catanzaro e Juve Stabia. Il match inizia a ritmi elevati con la squadra di casa che prova a comandare il gioco alla ricerca degli spazi giusti ed i campani pronti a pressare e a ripartire con verticalizzazioni veloci. Poche le emozioni, fino al colpo di testa di Petriccione che, al minuto 25, si infrange sulla traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In un primo tempo sostanzialmente bloccato, le vespe riescono a contenere bene gli attacchi dei padroni di casa, confermando il buon approccio al salto di categoria e non disdegnando anche qualche folata offensiva.

Pronti via, la seconda frazione di gioco inizia con un’accelerazione di Floriani Mussolini che brucia Situm sulla fascia sinistra e spara addosso a Pigliacelli. La possibile svolta arriva al minuto 11 con Candellone che, dall’area piccola, deposita in rete ma il gol non viene convalidato dal Var perché l’azione è viziata da fuorigioco.

Sventato il possibile pericolo, il Catanzaro si rigetta in avanti con il neoentrato Pittarello che si fa subito notare con una conclusione finita poco sopra la traversa della porta della Juve Stabia. Qualche minuto dopo, è Pompetti a sfiorare il palo alla sinistra di Thiam su suggerimento di Iemmello. La Juve Stabia, calata alla distanza, finisce per arretrare pericolosamente e i giallorossi, spinti dal pubblico di casa, chiudono la gara in avanti ed è Iemmello ad impegnare il portiere avversario prima con una punizione rasoterra e poi con un colpo di testa indirizzato all’angolino. Un pareggio giusto per le due compagini che, dopo la seconda giornata, rimangono imbattute.

