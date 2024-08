Il Catanzaro sconfitto 2 a 0 dal Cesena

1 minuto per la lettura

Secondo successo del Cesena per la seconda partita in casa: sconfitto il Catanzaro 2 a 0. Difficoltà per i giallorossi dai primi minuti di gioco

CESENA – Secondo successo del Cesena in altrettante partite interne: Catanzaro sconfitto 2-0 al Manuzzi. Avvio a spron battuto dei padroni di casa, che nel primo quarto d’ora fanno le prove tecniche del gol con le conclusioni a lato di Calò e Shpendi. Il vantaggio arriva al 18′: anticipo secco di Ciofi su Iemmello, recupero perfezionato da Berti che dai 40 metri dà il la ad un uno-due con Shpendi, il 2004 bianconero poi mette al centro per Kargbo che indisturbato sulla sinistra appoggia comodamente in rete.

Gli ospiti reagiscono e sfiorano il pari due volte con Iemmello (due conclusioni dal limite di poco a lato ai minuti 37 e 41) e soprattutto con Ceresoli, che al 40′ viene liberato davanti a Pisseri calciandogli però addosso col mancino. A un passo dal gol a fine tempo anche il Cesena: Kargbo, servito in area da Bastoni, trova l’ottimo riflesso di Pigliacelli al 43′. La ripresa si apre col raddoppio dei romagnoli: splendido cross dalla sinistra di Kargbo, inserimento perfetto di Adamo per una zuccata che non lascia scampo a Pigliacelli.

Poco dopo Shpendi si divora il tris a tu per tu col portiere ospite, i calabresi cercano di tornare in partita ma la difesa cesenate è rocciosa e salva a più riprese, con il Cavalluccio che sfiora ancora il 3-0 in ripartenza con Adamo. Gli ospiti non allentano mai la pressione ma sbattono anche sul Var, che al 90′ annulla il 2-1 a Iemmello per un fallo di mano precedente dello stesso attaccante. È festa grande per il Cesena, che sale a 6 punti. Restano a 2 invece i calabresi.