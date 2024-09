Serie B, pari a reti inviolate tra Cittadella e Catanzaro

2 minuti per la lettura

Finisce con un pari a reti inviolate e un punto a testa la sfida tra Cittadella e Catanzaro con i calabresi che in classifica salgono a 6 punti

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero 6; Carissoni 6.5, Angeli 6, Pavan 6, Masciangelo 6.5 (39′ st Salvi sv); Amatucci 6 (39′ st Tessiore sv), Branca 6, Casolari 6 (17′ st Desogus 6); Vita 6; Ravasio 5.5 (32′ st Cassano 6), Rabbi 5.5 (17′ st Pandolfi 6). In panchina: Scquizzato, Magrassi, D’Alessio, Rizza, Djibril, Piccinini, Cecchetto. Allenatore: Gorini 6.

CATANZARO (4-4-2): Pigliacelli 6; Pompetti 6, Brighenti 5.5, Antonini 5, Bonini 6; Situm 6, Buso 5.5 (1′ st D’Alessandro 6), Petriccione 6, Compagnon 6 (17′ st Seck 6); Iemmello 6 (39′ st Coulibaly sv), Biasci 5 (17′ st Pittarello 6). In panchina: Dini, Turicchia, Koutsoupias, Scognamillo, La Mantia, Pagano, Ceresoli, Cassandro. Allenatore: Caserta 6.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.5.

NOTE: pomeriggio fresco e nuvoloso, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 3.872, di cui 879 ospiti. Ammoniti: Pompetti, Amatucci, Angeli. Angoli: 6-2. Recupero: 0′; 3′.

CITTADELLA (PADOVA) – Pareggio a reti bianche tra Cittadella e Catanzaro per la quinta giornata del campionato 2024-25 di Serie B. Pronti via e si parte con un’iniziativa di Ravasio, in gol a Modena, che conclude dal limite, ma Pigliacelli fa buona guardia. Subito dopo è Vita a sfiorare il montante. Cittadella scatenato, il Catanzaro fatica a superare la metà campo. Solo allo scadere del tempo arriva l’occasione per i calabresi. Compagnon, favorito da un rimpallo, da buona posizione si vede deviare in corner il tiro a colpo di sicuro. La ripresa si apre con un contropiede di Rabbi che però tira sul portiere.

La musica non cambia. Sempre padroni di casa protesi in avanti con i giallorossi costretti a difendersi. Scarseggiano però le occasioni da gol. Si prova con i cambi a dare una scossa. Nel finale ci provano tutte e due le squadre e arriva il gol proprio di Pittarello (ex di turno) che viene annullato per fallo evidente dell’attaccante. Finisce a reti inviolate anche se il Cittadella ci ha provato di più e la vittoria dei veneti in casa manca da sei mesi. Mentre il Catanzaro ha forse avuto le occasioni di gol più interessanti come quella sul finale fallita da Situm che calcia in alto da buona posizione. Nel prossimo turno il Cittadella se la dovrà vedere con il Mantova mentre il Catanzaro ospiterà in casa la Cremonese.