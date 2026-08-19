Calcio, Favasuli saluta Catanzaro: “Ricordi scolpiti nella mia mente”

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NAPOLI – “Ciao Catanzaro, lasciare questa maglia dopo aver vissuto un’annata così intensa non è facile: i play-off, il vostro boato allo stadio, la spinta incredibile che ci avete dato fino all’ultimo secondo… sono ricordi scolpiti nella mia mente. Grazie per avermi fatto sentire uno di voi”.

Così su Instagram Costantino Favasuli, nuovo laterale del Napoli, ha salutato il Catanzaro.

“Vedervi al campo tutti lì riuniti per salutarmi, mi ha fatto venire i brividi e battere il cuore a mille – ha aggiunto il classe 2004 -. L’affetto che mi avete dimostrato mi ha fatto commuovere, sono dei momenti che non dimenticherò mai. Mi avete fatto sentire speciale, compreso e amato fin dal primo giorno. Grazie per ogni coro, per ogni applauso e per l’affetto gigantesco che mi avete regalato in questi mesi. Grazie per il vostro affetto incondizionato, una parte del mio cuore rimarrà sempre legata a questa città e a questi colori. E infine grazie alla società, ai compagni di squadra al mister al suo staff che sono diventati una famiglia, e a tutti voi tifosi per avermi fatto sentire a casa fin dal primo momento. Vi auguro tutto il meglio che il calcio possa offrirvi, perché ve lo meritate”.

“Ora inizia un nuovo capitolo della mia storia non vedo l’ora di cominciare…”, ha concluso Favasuli.