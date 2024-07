Di Piazza in Piazza- Festival delle arti di strada: Cosenza si illumina di creatività

2 minuti per la lettura

“Di Piazza in Piazza – Festival delle Arti di Strada”: il 26 luglio, il centro storico di Cosenza si prepara a brillare di spettacolo e creatività.

Il 26 luglio, il cuore storico di Cosenza si prepara a brillare di creatività e spettacolo con l’attesissimo ritorno del “Di Piazza in Piazza – Festival delle Arti di Strada”. Organizzato da Be Alternative Eventi & Mazinga Srls, e finanziato dal Comune di Cosenza, l’evento si inserisce nel cartellone del Festival delle Invasioni. Le strade di Cosenza ospiteranno talenti eclettici e performance indimenticabili che promettono di incantare pubblico di tutte le età. Il centro storico si trasformerà così in un palcoscenico vivente di arte, musica e divertimento.

DI PIAZZA IN PIAZZA – FESTIVAL DELLE ARTI DI STRADA: PROGRAMMA

A partire dalle 19.00, i visitatori avranno l’imbarazzo della scelta tra le diverse location sparse per il centro storico. Piazza Parrasio aprirà le danze con un accattivante Vintage Market, dove sarà possibile scovare pezzi unici e curiosi. Piazza Duomo diventerà il teatro principale degli spettacoli di arte di strada, presentando Zip Clown, Mr. Ritmo, Maruska con “L’elisir della carovana”, Athanor e Oooooh my dogs!, garantendo fragorose risate.

Largo Antoniazzi non sarà da meno, accogliendo gli spettacoli di arte di strada e danza aerea di Circo Entero, Kika Montinaro, Clown Pascal Slava, Fuoco & Clownerie, e Tonia Mingrone, per un mix irresistibile di acrobazie e sorprese. Lungo il corso cittadino, da Piazza Duomo fino a Largo Antoniazzi, gli artisti si esibiranno in performance straordinarie: dai misteriosi incantesimi di “Goblin – Lo Psicomago” alle poetiche “Candles of fairy moon”. Largo Ordine Cavalieri Equestri ospiterà invece il gioco e il teatro in miniatura di Zoert con “Giochi di una volta”, e la magica “Pulcinellambe”.

Piazza dei Pesci si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto e vibrerà con l’energia degli street artist e la musica di Dj Kerò. Largo Casa delle Culture sarà invece il palcoscenico per le straordinarie opere in 3D a cura de I Madonnari, che trasformeranno il pavimento in tele tridimensionali.

Lungo il Corso Telesio, i passanti potranno imbattersi in “Gunter – L’uomo ingessato”, Gilda Perna e Mark Lo Straniero con la sua eclettica “One Man Band”, mentre una mostra fotografica intitolata “STREET LIFE” a cura di EFFE4.0 catturerà l’essenza dell’evento in ogni scatto.