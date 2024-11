International Street Food: a Cosenza, dall’8 al 10 novembre

2 minuti per la lettura

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre 2024, Cosenza ospiterà la 131ª tappa dell’ottava edizione dell’International Street Food, la manifestazione organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell’Associazione italiana ristoratori di strada (Airs). L’evento si svolgerà presso la Villa Nuova con il patrocinio del Comune di Cosenza. Gli orari di apertura saranno venerdì dalle 18.00 alle 24.00, mentre sabato e domenica dalle 12.00 alle 24.00.

INTERNATIONAL STREET FOOD: UN VIAGGIO DI SAPORI E TRADIZIONI

Con un totale di 150 tappe previste per il 2024, l’International Street Food è un vero e proprio viaggio culinario che abbraccia l’intero Stivale, portando in ogni località le migliori specialità gastronomiche italiane e internazionali. Lo scorso anno, l’evento ha attratto oltre 12 milioni di visitatori, confermandosi un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del buon cibo.

A Cosenza, i visitatori potranno deliziarsi con una vasta gamma di piatti. Tra le prelibatezze, ci saranno gli arrosticini abruzzesi, la pasta mantecata, la porchetta di Ariccia, gli smash burger, le bombette pugliesi del panificio Petriglia, nonché vari piatti della cucina siciliana, argentina e messicana. Non mancheranno anche diverse fritture di pesce e la celebre pizza napoletana. Per accompagnare queste delizie, saranno presenti birrifici artigianali di eccellenza sia italiani che internazionali.

UNA MANIFESTAZIONE DI SUCCESSO

«Siamo giunti all’ottavo anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato», ha dichiarato Orofino. «Con i nostri eventi intendiamo valorizzare la tipicità e le tradizioni, che sono la grande ricchezza dei nostri territori». L’entusiasmo dei partecipanti e l’originalità delle proposte culinarie fanno di questo festival un’occasione unica per scoprire nuovi sapori e tradizioni gastronomiche.

Oltre alla tappa di Cosenza, l’International Street Food si svolgerà simultaneamente anche a Roma, Aprilia e Lecce, e proseguirà il suo tour in molte altre città italiane fino alla fine di novembre. Tra le località che ospiteranno l’evento: Urbino, Terni, Teramo, Macerata, Montecatini, San Benedetto del Tronto, Napoli e Bergamo, per un totale di un’incredibile varietà di esperienze culinarie.

UN EVENTO PER TUTTI

Questa manifestazione non è solo un’opportunità per gustare del buon cibo, ma anche un momento di aggregazione sociale, dove famiglie e amici possono riunirsi in un’atmosfera festosa e conviviale. Con una programmazione ricca e variegata, l’edizione 2024 promette di superare ogni aspettativa, confermando ancora una volta Alfredo Orofino come il “Re dello Street Food”.