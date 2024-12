Lattarico, carabiniere libero dal servizio salva la vita a un bambino

1 minuto per la lettura

Un Carabiniere con le manovre di rianimazione salva la vita di bambino di Lattarico; il piccolo si era sentito male durante una tombolata natalizia.

LATTARICO (COSENZA)- Un carabiniere eroe è Rosario Di Baia, il militare che la sera del 12 dicembre 2024, verso le ore 20, a Lattarico, ha salva la vita a un bambino di 3 anni. Mentre nella villetta comunale si stava svolgendo una tombolata natalizia un bambino di tre anni mentre stava correndo e giocando, improvvisamente si è sentito male perdendo conoscenza.

Fortunatamente, in quel preciso momento, transitava in auto Rosario Di Baia, un carabiniere libero dal servizio, che è stato immediatamente allertato. Senza esitare un attimo, il militare si è precipitato sul posto e ha prestato soccorso al piccolo, ormai privo di conoscenza e con difficoltà respiratorie. Il bambino era in braccio alla madre disperata, vedendo che il piccolo era privo di conoscenza, non respirava e notando peraltro una retrocessione della lingua. Il carabiniere ha così praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, riuscendo a riportare il bambino in salvo. Dopo aver stabilizzato le condizioni del piccolo, lo ha trasportato presso uno studio medico. E successivamente in ambulanza all’Ospedale Annunziata di Cosenza, dove è tuttora ricoverato in osservazione ma fuori pericolo.