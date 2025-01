Rapimento Sofia, Meloni ringrazia le Forze dell’Ordine

1 minuto per la lettura

La presidente del consiglio, Giorgia Meloni, con un post su facebook, ha ringraziato la squadra Mobile di Cosenza

«Il nostro sentito ringraziamento agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cosenza per aver ritrovato e riportato ai genitori la neonata rapita in ospedale. Un plauso ai nostri uomini e donne in divisa per lo straordinario lavoro di squadra e di ricerca.

Un abbraccio alla mamma e al papà e un augurio di buona vita alla piccola Sofia!»

Così in un post sul suo profilo ufficiale la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta sulla vicenda che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso nella tarda serata di martedì, alla notizia del rapimento, dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza, e poco dopo del ritrovamento della piccola Sofia Cavoto a casa di una coppia, ora in stato di fermo, nella contrada Rusoli del Comune di Castrolibero. Avevano preparato tutto: c’erano anche i parenti a festeggiare la nascita di un maschio che, in realtà, non c’era.

LE PAROLE DI ROBERTO OCCHIUTO

«Ieri tutta Italia è stata con il fiato sospeso per alcune interminabili ore durante il rapimento della neonata di Cosenza. Una brutta storia, fortunatamente a lieto fine, grazie allo straordinario lavoro delle forze dell’ordine e degli organi coinvolti. Un abbraccio forte è rivolto ai genitori e alle famiglie per ciò che hanno vissuto in queste ore»

Così, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un post sui social.