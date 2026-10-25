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Gioco d’Azzardo e povertà, piaghe diffuse: In Calabria bruciati oltre 6,17 miliardi mentre il carovita distrugge le famiglie. L’Osservatorio regionale delle Povertà esprime preoccupazione.

L’Osservatorio Regionale delle Povertà esprime profonda preoccupazione e sconcerto di fronte ai dati, pubblicati nei giorni scorsi, impietosi sul consumo di gioco d’azzardo (fisico e telematico) diffusi dall’Osservatorio Nazionale per il Contrasto al Gioco d’Azzardo. La Caritas Diocesana di Lungro ha diffuso i dati concludendo che «il gioco d’azzardo distrugge economie, famiglie e comunità». In un contesto socio-economico profondamente segnato da povertà diffuse, precarietà lavorativa e dall’asfissiante morsa del caro vita, i volumi di denaro incanalati nel circuito dell’azzardo assumono proporzioni inaccettabili e drammaticamente paradossali. ​I dati provinciali e territoriali fotografano una realtà allarmante. Nel 2025 la raccolta complessiva del gioco d’azzardo in Calabria (tra fisico e online) ha superato i 6,17 miliardi di euro, collocando la regione ai vertici delle classifiche nazionali. La provincia di Cosenza si conferma l’area con il volume di raccolta complessivo più elevato.

GIOCO D’AZZARDO IN CALABRIA: I DATI DI COSENZA, LE INFILTRAZIONI E LA TASSA OCCULTA SULLA DISPERAZIONE

La sola città capoluogo, Cosenza, registra volumi di gioco impressionanti, con oltre 61,1 milioni di euro giocati nel canale fisico e ben 131,1 milioni nel canale telematico, per una spesa netta persa che supera i 25,2 milioni di euro in un solo anno. Come sottolineato da Mimma Iannello, presidente di Federconsumatori Calabria Aps, i dati regionali evidenziano che «diversi Comuni calabresi sciolti per infiltrazioni risultano fra i Comuni sotto i 9.999 abitanti con maggiore valore delle giocate pro capite», confermando come il fenomeno colpisca duramente contesti territoriali già vulnerabili e ad alta incidenza di criminalità organizzata.

Ciò che l’Osservatorio intende denunciare con forza è il cortocircuito sociale ed etico che questi numeri celano. Viviamo in una fase storica in cui le famiglie faticano a coprire le spese primarie: il carovita, i rincari energetici e l’aumento dei beni alimentari mettono a rischio la sopravvivenza dignitosa di interi nuclei. In questo scenario l’azzardo è una tassa occulta sulla disperazione. Ogni euro perso è sottratto alla tavola, all’istruzione dei figli, alla salute e al risparmio essenziale. Se i cittadini sono sempre più esposti alle gravi conseguenze sociali e sanitarie della ludopatia, il sistema pubblico – denuncia Federconsumatori – «rende difficile» leggere con esattezza ciò che accade nei territori, occultando le reali dimensioni del fenomeno.

LE RICHIESTE DELLO SPORTELLO: TRASPARENZA, WELFARE E TUTELA DELLA DIGNITÀ

​​Decidere se continuare a «proteggere gli interessi dell’industria dell’azzardo o proteggere le persone e le comunità» rappresenta oggi una scelta politica non più eludibile. L’Osservatorio Regionale delle Povertà e le forze sociali chiedono a gran voce: trasparenza e presidi di ascolto. Importante sarà sfatare la cortina di opacità istituzionale e attivare presidi territoriali di supporto psicologico e sociale contro la ludopatia. Un monitoraggio serrato nei piccoli comuni e nelle aree più esposte alle infiltrazioni e al disagio economico.

Ha sottolineato il dott. Amato Napolillo del direttivo Osservatorio Povertà «bisogna dare un forte sostegno reale alle famiglie e ridirigere le risorse pubbliche verso il welfare e la protezione sociale e sanitaria, arginando quel vuoto che spinge i cittadini verso il miraggio illusorio dell’azzardo, continuando ad approfondire, in modo sinergico, questi temi complessi». E il presidente stesso dell’Osservatorio Povertà Calabria Antonio Belmonte ha concluso: «con questa piaga, ​non possiamo permettere che la povertà e la disperazione economica diventino il profitto di pochi sulla pelle dei cittadini. La dignità e il futuro delle nostre comunità valgono molto più di ogni bilancio».