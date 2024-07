Stacca a morsi l’orecchio del collega: arresto in spiaggia a Scalea

1 minuto per la lettura

Durante una lite a Napoli un 45enne ha staccato a morsi un pezzo di orecchio del collega per la mancata corresponsione del Tfr; l’arresto è avvenuto in spiaggia a Scalea

Scalea, 30 luglio 2024 – Arresto a Scalea in spiaggia: in manette un 45enne di Napoli che aveva staccato a morsi un pezzo d’orecchio al collega “reo” della mancata corresponsione del Tfr.

Schiaffi, pugni e anche un morso con il quale ha staccato un pezzo d’orecchio all’ex collega secondo lui “colpevole” della mancata corresponsione del suo trattamento di fine rapporto: i carabinieri della Compagnia Stella di Napoli hanno arrestato su una spiaggia di Scalea un 45enne, A.P., con l’accusa di lesioni gravissime aggravate per aver commesso il fatto per motivi abietti.

L’aggressione, particolarmente feroce, nel cuore di Napoli, risale allo scorso aprile: l’arrestato riteneva che l’ex collega fosse responsabile del mancato pagamento del tfr da parte della ditta dove lavorava. Soddisfatto di quanto compiuto, inoltre, avrebbe anche utilizzato i social per esaltare le sue azioni criminali: i messaggi pubblicati non sono sfuggiti agli investigatori i quali sono riusciti così a ricostruire la dinamica dei fatti. La cattura del 45enne é avvenuta in provincia a Scalea, dove il 45enne era in vacanza. I carabinieri lo hanno bloccato mentre era in spiaggia.