Cetraro, contrabbando: sequestrati 41mila prodotti accessori ai tabacchi

Vendeva accessori ai tabacchi di contrabbando in un negozio di casalinghi a Cetraro: sequestrati 41mila prodotti

CETRARO – Guardia di finanza con l’occhio puntato su Cetraro. Nell’ambito di un’operazione di controllo intensificata nelle località turistiche della provincia di Cosenza, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 41.000 prodotti accessori ai tabacchi da fumo, tra cui cartine e filtri, da un’attività commerciale priva delle necessarie autorizzazioni. Il sequestro è avvenuto nel corso di specifici controlli mirati a contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti non conformi alle normative.

L’attività portata avanti nel comune del Tirreno cosentino anche grazie al contributo di dieci militari tirocinanti del 94° corso di formazione per Allievi Marescialli.

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Cetraro hanno rinvenuto numerose confezioni di cartine e filtri per sigarette esposte in libera vendita all’interno di un negozio di articoli per la casa. Il titolare dell’attività non è stato in grado di fornire le autorizzazioni richieste dalla legge, portando così al sequestro della merce per contrabbando.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso una sanzione amministrativa a carico del commerciante, con un importo che può variare tra i 5.000 e i 10.000 euro, oltre alla chiusura temporanea del negozio per almeno cinque giorni.