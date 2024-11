Rapine agli uffici postali sul Tirreno cosentino: 2 arresti, un indagato

1 minuto per la lettura

Lunghe e laboriose indagini dei carabinieri hanno condotto agli arresti 2 persone più un indagato per una serie di rapine agli uffici postali del Tirreno cosentino

PAOLA – Rapine sul Tirreno cosentino con obiettivo gli uffici postali, i carabinieri di Paola arrestano due persone, una terza è invece indagata. Avrebbero commesso il furto e minacciato i direttori degli uffici con armi sequestrandoli, impossessandosi complessivamente di circa 100.000 euro.

A svolgere l’attività investigativa, i carabinieri dell’aliquota operativa del comando compagnia carabinieri di Paola, in collaborazione con il comando stazione carabinieri di Guardia Piemontese, di Fiumefreddo Bruzio, i Ris di Messina e con il supporto delle compagnie carabinieri di Rende e di Cosenza. Gli arresti effettuati nella scorsa notte tra il 18 e il 19 novembre 2024. Eseguite misure cautelari degli arresti domiciliari per due persone.

Le misure sono emesse dall’ufficio del giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Paola su richiesta della Procura della Repubblica di Paola coordinata dal procuratore facente funzioni Ernesto Sassano, nei confronti di un 36enne e di un 50enne ritenuti responsabili, in concorso, con una terza persona un 27 enne, al momento solo indagato, di 3 rapine presso alcuni uffici postali della costa tirrenica cosentina tra il mese di giugno e settembre 2022.

Lunghe e laboriose le indagini poste in essere dai carabinieri del nucleo operativo di Paola. Anche con l’ausilio del Ris (Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche di Messina). Diverse le attività investigative poste in essere. Come la visualizzazione di telecamere, gli accertamenti di carattere biologico e dattiloscopico, l’elaborazione di documentazione varia, l’escussione di persone a sommarie informazioni testimoniali. Un notevole contributo investigativo che ha consentito di acclarare che i soggetti indagati avrebbero messo in atto le rapine. E inoltre, sotto la minaccia di armi, avrebbero sequestrato i direttori degli uffici postali impossessandosi complessivamente di circa 100.000 euro.