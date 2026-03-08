Rende, furto con spaccata in un caseificio

1 minuto per la lettura

Nella notte tra il 6 e il 7 marzo furto con spaccata in un caseificio di Rende, i malviventi prelevano la cassa automatica

RENDE (COSENZA) – Nella notte tra il 6 e 7 marzo un furto con spaccata è stato messo a segno lungo la strada che collega Rende a Settimo di Montalto Uffugo. Protagonisti due malviventi, arrivati a bordo di un’auto che, in base alle primissime ricostruzioni, risulterebbe rubata. Il colpo ha preso di mira un caseificio, il Re Bufala. I ladri hanno usato la vettura per distruggere la saracinesca e poi per sfondare la vetrata. La scena è stata ripresa e diffusa social in un video pubblicato dalla titolare dell’esercizio.

Nelle immagini si vede l’auto fare più volte marcia indietro fino a riuscire a entrare letteralmente all’interno del locale. Una volta dentro, uno dei malviventi con il volto coperto, ha prelevato la cassa automatica per poi darsi velocemente alla fuga con l’altro malvivente. Sul furto indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica e verificando ogni elemento utile all’identificazione dei responsabili del furto. Intanto, sui social, dove il video ha iniziato a circolare, sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà alla titolare.

GUARDA IL VIDEO DELLO SFONDAMENTO

«Siamo amareggiati, tristi, non abbiamo parole. Siamo chiusi per ristrutturare e ci dispiace per il disagio. Ritorneremo più forti di prima. Grazie a chi ha fatto questo e speriamo vi prendano presto. Fate schifo, gente senza cuore. Resteremo operativi su Cosenza», afferma la titolare che lancia l’allarme sostenendo che la banda starebbe agendo indisturbata tra Cosenza e Rende.