VIDEO – Furto con “spaccata” nel Cosentino, con l’auto sfondano l’ingresso e svaligiano il locale

| 8 Marzo 2026 15:58 | 0 commenti

rende, montalto uffugo, Video

Il video del furto con spaccata messo a segno nel cosentino. Protagonisti due malviventi, arrivati a bordo di un’auto che hanno sfondato l’ingresso di un caseificio

Nella notte tra il 6 e 7 marzo un furto con spaccata è stato messo a segno lungo la strada che collega Rende a Settimo di Montalto Uffugo. Protagonisti due malviventi, arrivati a bordo di un’auto che, in base alle primissime ricostruzioni, risulterebbe rubata. Il colpo ha preso di mira un caseificio. I ladri hanno usato la vettura per distruggere la saracinesca e poi per sfondare la vetrata. La scena è stata ripresa e diffusa social in un video pubblicato dalla titolare dell’esercizio.

468

