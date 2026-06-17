Terrore a Castrovillari, gioielleria rapinata a colpi di mazza

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Shock a Castrovillari, gioielleria del centro commerciale “Le Vigne” rapinata a colpi di mazza in pieno giorno. Commando di cinque persone

CASTROVILLARI (COSENZA) – Un mezzogiorno di terrore quello vissuto all’interno del centro commerciale “Le Vigne” di Castrovillari, teatro di una rapina a mano armata consumata con dinamiche da film d’azione. Un commando composto da cinque persone, con il volto completamente travisato per non farsi riconoscere, ha fatto irruzione nei locali della gioielleria situata nella galleria commerciale, seminando il panico tra i clienti del centro commerciale e il personale presente.

L’AZIONE FULMINEA DEI MALVIVENTI

L’azione dei malviventi è stata fulminea con una pianificazione nei minimi dettagli. Non appena entrati nel negozio, i rapinatori con delle mazze, stante a quanto si è appreso, hanno iniziato a fracassare con violenza le vetrinette espositive, arraffando freneticamente gioielli e preziosi, svuotando tutto ciò che era possibile nel minor tempo possibile. Pochi minuti di puro caos, culminati con una fuga altrettanto studiata: per assicurarsi l’uscita e coprirsi le spalle, la banda ha utilizzato alcuni estintori presenti nella struttura, azionandoli per creare una fitta cortina di fumo bianco e ostacolare l’inseguimento.

Un addetto alla vigilanza, nei pressi della gioielleria, si è sentito male per essere stato investito e inalato le polveri dell’estintore. Il bottino complessivo della refurtiva è ancora in via di quantificazione da parte dei titolari dell’attività, ma si preannuncia ingente. Immediato è scattato l’allarme, che ha portato sul posto i Carabinieri della locale Compagnia e gli agenti del Commissariato di Polizia. Le forze dell’ordine hanno subito isolato l’area e avviato i primi rilievi scientifici alla ricerca di tracce utili.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Le indagini sono ora affidate ai Carabinieri della Compagnia di Castrovillari, guidati dal capitano Michelangelo Iocolo. Gli inquirenti si stanno concentrando sull’acquisizione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza: sotto la lente d’ingrandimento ci sono sia le telecamere interne alla gioielleria sia i circuiti di sicurezza del centro commerciale, fondamentali per identificare i cinque e ricostruire la via di fuga.