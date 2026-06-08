Amministrative 2026, De Gaio vince il ballottaggio a Castrovillari

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Elezioni amministrative 2026, a Castrovillari la candidata del centrodestra Anna De Gaio vince il ballottaggio contro Ernesto Bello

CASTROVILLARI (COSENZA) – Anna De Gaio prevale nel ballottaggio contro Ernesto Bello ed è la nuova sindaca di Castrovillari. La candidata del centrodestra al primo turno aveva incassato il 42 per cento dei voti ben lontana dalla fatidica soglia del 50 per cento necessaria per dribblare il ballottaggio. Ernesto Bello supportato da una fetta del campo largo riuscì a superare l’altro candidato del centrosinistra Gianluca Donadio ottenendo il pass per il ballottaggio. I tempi supplementari hanno però premiato la candidata della coalizione di centrodestra.

Per la città del Pollino è la prima volta che una donna centra l’elezione alla carico di sindaco. Una soddisfazione per il centrodestra che in questa tornata elettorale nella provincia di Cosenza si aggiudica la guida dell’importante centro e bilancia così la delusione della sconfitta a San Giovanni in Fiore. Gongola in particolar modo Fratelli d’Italia, partito d’appartenenza della stessa neosindaca di Castrovillari. Una battuta d’arresto invece per il centrosinistra che dopo l’era “Lo Polito” deve lasciare il passo a vantaggio dello schieramento avversario. Le divisioni del campo largo, nelle sue declinazioni civiche e partitiche, hanno pesato notevolmente nella tornata elettorale.