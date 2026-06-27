Tarsia, in auto con oltre 22 chili di cocaina: arrestato

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Nascondeva oltre 22 chili di cocaina in auto, arresto dalla Guardia di finanza nei pressi dello svincolo autostradale di Tarsia

TARSIA (COSENZA) – La Guardia di Finanza di Cosenza ha arrestato un cittadino italiano accusato di detenzione illegale di sostanza stupefacente dopo il sequestro di 22 chili e 500 grammi di cocaina. L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Castrovillari nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio e di contrasto al traffico di droga.

LA COCAINA OCCULTATA IN AUTO

Il controllo è scattato nei pressi dello svincolo autostradale di Tarsia, dove i finanzieri hanno fermato un’autovettura con a bordo l’uomo. Durante la perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno trovato 20 panetti avvolti nel cellophane, occultati in vani appositamente ricavati all’interno dell’auto. A quel punto i finanzieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo e al sequestro dello stupefacente rinvenuto nel corso delle attività.

LA DROGA IMMESSA SUL MERCATO AVREBBE FRUTTATO 5 MILIONI DI EURO

Secondo quanto comunicato dalla Guardia di Finanza, la cocaina sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata oltre 5 milioni di euro. L’attività eseguita dai finanzieri della Compagnia di Castrovillari rientra nel più ampio impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. L’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e colpire una delle principali fonti di finanziamento delle organizzazioni criminali.

LE INDAGINI DELLA PROCURA DI CASTROVILLARI

Le operazioni sono state svolte in sinergia operativa con la Procura della Repubblica di Castrovillari La Guardia di Finanza sottolinea che l’attività conferma l’impegno nel contrasto alle influenze criminali sul tessuto sociale ed economico e nella tutela di un contesto più sicuro per i cittadini, in particolare per i giovani.