Corigliano Rossano, maxi rissa in viale De Rosis

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Rissa e accoltellamenti nella notte in viale De Rosis a Corigliano Rossano, tre feriti e nove persone denunciate

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Sangue nella notte a Corigliano Rossano: rissa e accoltellamento in viale De Rosis, nove denunciati e tre cittadini pakistani feriti nel corso di uno scontro violento. I carabinieri stringono il cerchio attorno agli aggressori grazie alle telecamere della zona. Ci sono notti che non perdonano, dove la strada diventa l’arena di tensioni invisibili di giorno. Questa volta lo scenario è viale Luca De Rosis, nell’area urbana di Rossano, teatro nella serata di ieri di una violenta rissa che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Il bilancio è di tre cittadini pakistani feriti a colpi di arma da taglio e ben nove connazionali denunciati a piede libero dalle forze dell’ordine.

L’ALLARME SULLA SICUREZZA URBANA

Si tratta di un episodio che accende nuovamente i riflettori sulla sicurezza urbana e su quelle dinamiche che, come spesso accade, esplodono al calare dell’oscurità. L’allarme è scattato nella tarda serata di domenica, quando le urla e il rumore dello scontro hanno squarciato il silenzio delle vie cittadine. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, un gruppo numeroso di persone avrebbe aggredito i tre connazionali. Nel corso della colluttazione è spuntata almeno un’arma da taglio e le vittime sono state colpite ripetutamente prima che gli aggressori si dessero a una fuga precipitosa, scomparendo nel buio un istante prima dell’arrivo delle gazzelle.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Fortunatamente, l’equipe medica ha confermato che i tre uomini hanno riportato lesioni lievi e non si trovano in pericolo di vita. L’intervento immediato dei militari dell’Arma ha permesso di blindare l’area e far scattare i rilievi scientifici per raccogliere ogni traccia utile. Nel giro di poche ore, l’attività investigativa ha portato a un primo importante punto di svolta con l’identificazione e la denuncia a piede libero di nove cittadini pakistani. Resta tuttavia un fitto mistero attorno al movente profondo dello scontro.

INDAGINI IN CORSO SUL MOVENTE DELLA RISSA

Gli investigatori stanno lavorando a 360 gradi senza escludere alcuna pista, valutando se si sia trattato di una lite banale degenerata per futili motivi, di una spedizione punitiva pianificata o di attriti interni alla comunità legati a questioni personali o lavorative. “La notte fa il suo gioco e la città la asseconda”, canterebbe la musica di strada oggi. In questo caso, a dare risposte definitive agli inquirenti saranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona. I Carabinieri le stanno analizzando fotogramma per fotogramma per accertare le precise responsabilità dei singoli e capire chi abbia materialmente impugnato la lama.

Al di là della cronaca nuda e cruda, l’episodio di viale De Rosis riapre il dibattito sulla percezione della sicurezza nelle aree urbane di Corigliano Rossano. Eventi del genere dimostrano come spesso, sotto la superficie della routine quotidiana, covino tensioni pronte a esplodere non appena cala il sole, trasformando le strade in un ring a cielo aperto.