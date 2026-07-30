Spaccio di droga a Cosenza, cinque misure cautelari

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Trasporto, detenzione e spaccio di droga a Cosenza: cinque arresti da parte degli agenti della Squadra Mobile

COSENZA – Trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzato alla successiva cessione a terzi. Con questa accusa gli agenti della Squadra Mobile di Cosenza, con l’ausilio dei colleghi di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip di Cosenza, nei confronti di cinque indagati.

Per quattro di loro disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per il quinto l’obbligo di dimora nel comune di residenza. L’indagine, coordinata dalla procura di Cosenza, ha permesso di delineare una serie di condotte illecite, quali il trasporto e la detenzione di droga funzionale alla successiva cessione a terzi, operato da due soggetti laziali e nell’interesse di tre soggetti cosentini. Sequestrato anche un notevole quantitativo di sostanza stupefacente.