UniCaLab incorona le idee innovative dei giovani calabresi

UniCaLab ha premiato le tre idee innovative dei team: FlexiPets, Rivs e S.o.s. Sanitary che si sono distinti per soluzioni originali nei settori pet, riciclo e sanità.

COSENZA – Un nuovo capitolo si scrive nel panorama dell’innovazione calabrese. Nei giorni scorsi, sul palco del Teatro Auditorium Unical, si sono tenute le premiazioni del settimo ciclo di UniCaLab, il progetto che da anni supporta le idee imprenditoriali più promettenti nate dalla mente dei giovani talenti calabresi.

A trionfare sono stati tre team: FlexiPets ha presentato uno strumento ricreativo per cani che veicola principi attivi (olio di canapa con Cbd) specifici per il distress psico-fisico. RIVS ha proposto un business di oggetti elettronici ricondizionati mentre S.O.S. Sanitary ha sviluppato un’app per l’ottimizzazione dei tempi di attesa nei pronto soccorso. Ognuno di questi progetti ha saputo conquistare la giuria di esperti, composta da docenti universitari, rappresentanti istituzionali e imprenditori, per la sua originalità, la fattibilità e il potenziale di impatto sul mercato.

A valutare le proposte e decretare i tre team vincitori è stata una giuria di esperti composta da Maurizio La Rocca, docente Unical di Management e Finanza Aziendale. Da Menotti Lucchetta, Dirigente Settore Università, Politiche Giovanili e Sport, Pari Opportunità della Regione Calabria. Da Mariacarmela Passarelli, docente Unical di Economia e Gestione delle Imprese, Ivano Trombino, Fondatore dell’azienda “Vecchio Magazzino Doganale”. E da Gabriele Zangara, Co-Founder & CEO della startup “Blue Innovation”.

Quest’anno UniCaLab è stato oggetto dell’intervento regionale “Creatività Talentuose” della Regione Calabria, volto alla promozione della nuova imprenditorialità giovanile in Calabria. E così, è divenuto un programma formativo inter-ateneo che coinvolge, appunto, anche le altre università calabresi.

UNICALAB IDEE INNOVATIVE PER UN FUTURO PROMETTENTE

Il premio non è solo un riconoscimento, ma anche un’opportunità unica per i giovani vincitori.

I componenti dei team di FlexiPets, RIVS e S.O.S. Sanitery, hanno ricevuto i premi in denaro e voucher per la formazione e l’acquisto di servizi da utilizzare per lo sviluppo del progetto. Hanno anche conquistato l’accesso alla fase di “Accelerazione”, la fase dopo nel quale affronteranno la competizione di livello regionale. Qua sfidando i team che hanno vinto le pitch session dell’Università Magna Graecia e dell’Università Mediterranea.