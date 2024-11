Città unica Cosenza Castrolibero Rende, ecco come si vota

1 minuto per la lettura

Cosa c’è da sapere sul Referendum della città unica. Seggi aperti domenica 1 dicembre dalle ore 08:00 alle 21:00

Si avvicina il giorno del referendum per la città unica Cosenza, Rende, Castrolibero. Si voterà dalle ore 8:00 alle 21:00 di domenica 1 dicembre. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Nei tre comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero si voterà negli stessi seggi tradizionalmente allestiti per le elezioni amministrative. Gli uffici comunali saranno aperti per il rilascio di tessere elettorali e carte di identità.

CITTÀ UNICA COSENZA RENDE CASTROLIBERO, I QUESITI REFERENDARI

Ai cittadini chiamati ad esprimere il proprio voto sarà consegnata una sola scheda con i due quesiti. Il primo quesito è il seguente: “Volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?”. Il secondo quesito è: “Quali delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo comune derivante dalla fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero? a) Cosenza; b) Cosenza Rende Castrolibero; c) Nuova Cosenza”. È possibile esprimere la preferenza per tutti e due o anche solo per uno dei due quesiti. Il referendum ha carattere consultivo e non prevede il raggiungimento di alcun quorum.