Giuseppe Lavia nuovo segretario generale della Cisl Calabria

Lavia subentra a Tonino Russo. «Lavoreremo contro la cultura del no che genera un immobilismo che la Calabria non può permettersi»

Giuseppe Lavia, sindacalista di Corigliano-Rossano, è il nuovo segretario generale della Cisl Calabria. L’elezione è avvenuta nel corso dei lavori del Consiglio generale del sindacato regionale a Gizzeria, oggi, venerdì 31 gennaio 2025, alla presenza segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra e della segretaria generale aggiunta della Cisl Daniela Fumarola.

SUBENTRA A TONINO RUSSO



Lavia succede a Tonino Russo dimessosi per raggiunti limiti di età.



«Noi – ha dichiarato Lavia – proseguiremo e rafforzeremo il nostro impegno per una Calabria generativa, capace di innovarsi, per costruire territori resilienti e comunità inclusive e solidali, per rompere il muro della rassegnazione, perché il destino della Calabria non è ineluttabile, anzi al contrario noi crediamo che la Calabria abbia energie, voglie e competenze per riscattarsi e per superare tutti i divari economici, sociali, occupazionali e infrastrutturali».



«Sono tante – ha aggiunto – le questioni sul tappeto. Le affronteremo in maniera collegiale e condivisa con il gruppo dirigente, sperando che il nuovo percorso sia all’altezza delle sfide che sono complicate in una regione che ha tanti gap come quella calabrese. Però accanto ai gap ci sono tante potenzialità da esprimere. Lavoreremo chiaramente per trovare i minimi comuni denominatori, per costruire, lavoreremo per e mai contro. Lavoreremo contro soltanto una cosa, contro la cultura del no che genera immobilismo e la Calabria non può permettersi immobilismo. Il nostro auspicio è che si possa costruire insieme alle istituzioni, alle parti sociali, alla chiesa, al terzo settore, una grande alleanza per la persona e per il lavoro, un patto sociale per una Calabria generativa».



«Il giudizio sull’sull’amministrazione regionale – ha detto Lavia – credo sia un giudizio complesso. Noi non crediamo nel bianco e nel nero, ma nelle sfumature. Da un certo punto di vista registriamo scelte positive in direzione, per esempio, della difesa del lavoro. Sulla sanità, invece, siamo ancora troppo distanti da quell’obiettivo annunciato o spiegato di una sanità normale capace di garantire i Lea».



GLI AUGURI A LAVIA DAL PRESIDENTE OCCHIUTO

«A Giuseppe Lavia, nuovo segretario generale Cisl Calabria, formulo i miei pIù sinceri auguri di buon lavoro e le congratulazioni per questo importante riconoscimento. Al contempo ringrazio il segretario regionale uscente, Tonino Russo, con il quale, in questi primi anni del mio governo, abbiamo lavorato positivamente in sinergia per risolvere molte emergenze e affrontare tanti temi legati allo sviluppo nei nostri territori».

Lo ha affermato, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

«La Giunta regionale ha sempre ritenuto prezioso e imprescindibile il confronto costante con i sindacati, con i corpi intermedi e con le associazioni di categoria. Fin dal mio insediamento – spiega – ho fatto del dialogo con le parti sociali un metodo di lavoro che ci ha portato in questi anni a raggiungere risultati molto apprezzabili, anche grazie alle positive proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali. Una proficua collaborazione per la quale ringrazio i segretari regionali e tutte le strutture sindacali, e che sono certo proseguirà anche nei prossimi anni per il bene della Calabria e dei calabresi».