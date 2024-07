Operazione Archimede: assolta Mele, ex sindaca di San Nicola Arcella

2 minuti per la lettura

Operazione Archimede: anche l’ex sindaca di San Nicola Arcella, Barbara Mele assolta in appello per non aver commesso il fatto

SAN NICOLA ARCELLA – Operazione “Archimede”: assolta anche in Appello per l’ex sindaca di San Nicola Arcella, Barbara Mele, difesa dagli avvocati Vincenzo Adamo e Giorgio Cozzolino. Anche il giudizio davanti alla corte d’Appello di Catanzaro (presidente Bravin), si è concluso positivamente per Barbara Mele che, ricordiamo, nell’estate del 2021 venne

sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di firma. L’operazione convenzionalmente denominata Archimede.

La Procura della Repubblica di Paola aveva impugnato l’assoluzione di Barbara Mele, avvenuta inizialmente in sede di giudizio abbreviato. In secondo grado, chiesta la condanna per tutte le condotte contestate, ribadita in sede di discussione dell’appello dal procuratore generale.

Di diverso avviso la Corte d’Appello di Catanzaro che ha ribadito l’assoluzione per non aver commesso il fatto relativamente all’ipotesi di reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, disponendo l’assoluzione per tenuità del fatto relativamente all’ipotesi di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Gli avvocati Vincenzo Adamo e Giorgio Cozzolino, hanno espresso soddisfazione: “un giudizio che ribadisce come le condotte contestate all’allora sindaco del comune di San Nicola Arcella fossero indirizzate esclusivamente alla difesa dell’interesse collettivo”.

Una vicenda che ha avuto conseguenze sul cammino politico dell’ex sindaco perché a seguito dell’indagine Barbara Mele aveva deciso di non ricandidarsi comunicando, il 2 settembre del 2021, ai propri cittadini tale decisione in una lettera dai toni drammatici.

“Lascio perché mi voglio dedicare interamente ad affermare la mia totale innocenza ed estraneità ai fatti che mi vengono contestati dalla magistratura verso cui ho grande rispetto. Sono certa di poter dimostrare che ogni atto che ho prodotto nella mia lunga ed estenuante esperienza amministrativa è stato incentrato solo ed esclusivamente per rendere un servizio alla comunità rispettando sempre la legge, la trasparenza, la legalità”, aveva scritto fra l’altro.