Cavallo di ritorno a Cosenza: eseguite 6 misure cautelari

Cavallo di ritorno a Cosenza, sei misure cautelari, di cui due arresti in carcere, tre ai domiciliari e un obbligo di presentazione , eseguite dai carabinieri di Cosenza contro il giro di furti d’auto

COSENZA – I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno portato a compimento, dalle prime ore della mattina di oggi 17 ottobre 2024, un blitz nel quartiere di via degli Stadi a Cosenza. L’operazione ha riguardato sei persone, tutte di Cosenza, ne confronti dei quali il gip ha disposto l’applicazione, a vario titolo, di misure cautelari.

In particolare, le misure cautelari applicate sono gli arresti in carcere per due persone, mentre per tre il gip ha disposto gli arresti domiciliari e infine per un indagato il magistrato ha disposto un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione dei carabinieri, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è finalizzata a reprimere il fenomeno del furto di auto a Cosenza con il metodo del cosiddetto cavallo di ritorno.

Nello specifico, il metodo del cavallo di ritorno prevede un iniziale furto dell’auto, successivamente il ladro o comunque l’organizzazione di cui lo stesso fa parte contatta la vittima del furto chiedendo una sorta di riscatto, ossia il pagamento di una somma di denaro per ottenere la restituzione dell’auto. Si tratta di un metodo spesso usato dai ladri di auto perché comporta una rapida monetizzazione del furto senza dove passare da eventuali ricettazioni o vendite nel mercato nero. Nel frattempo, i carabinieri hanno effettuato nel corso della giornata diverse perquisizioni in vari punti della città.