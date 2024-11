Referendum Cosenza città unica, il Tar rigetta la sospensiva: si va al voto

1 minuto per la lettura

Il Tar Calabria ha respinto la richiesta di sospensiva del voto per il referendum sulla città unica di Cosenza, il primo dicembre quindi si va al voto

COSENZA – Tutto confermato, i cittadini dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero si recheranno regolarmente alle urne il prossimo 1° dicembre per il referendum consultivo sulla possibile fusione dei tre comuni. Il Tar Calabria ha infatti rigettato la richiesta di sospensiva presentata dai Comuni di Cosenza e Castrolibero, dal Comitato spontaneo cittadino di Rende e dal Comitato “Cosenza No alla Fusione – Per una Città Policentrica” nell’ambito dei ricorsi contro la proposta di legge per la realizzazione della città unica.

REFERENDUM COSENZA CITTÀ UNICA, SI VA AL VOTO

Questo significa che i giudici amministrativi procederanno nel giudizio di merito ma la consultazione referendaria non è sospesa e pertanto si svolgerà come previsto nel primo giorno di dicembre. Un punto a favore della Regione e del composito schieramento sceso in campo a favore della fusione che ora vedono la strada verso la nascita della città unica un po’ più in discesa.

Il Comitato di Rende è rappresentato nel giudizio dai legali Alfredo Gualtieri e Fabio Liparoti. Il Comune di Castrolibero dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Alfonso Celotto. Palazzo dei Bruzi invece è assistito da Renato Rolli e Angelo Piazza. Il Comitato “Cosenza No alla Fusione – Per una città policentrica” da Rossella Barberio. La Regione Calabria è rappresentata dagli avvocati Paolo Falduto, Enrico Francesco Ventrice e Nicola Greco dell’Avvocatura regionale mentre i consiglieri regionali proponenti sono difesi dagli avvocati Achille e Oreste Morcavallo. In ogni caso i ricorrenti hanno già annunciato che non si danno per vinti e si appelleranno al Consiglio di Stato contro il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensiva.