Cosenza, Capomolla sarà il nuovo procuratore

La Quinta Commissione del Csm indica Capomolla all’unanimità nuovo procuratore di Cosenza. Si attende la ratifica del plenum

COSENZA – Il nuovo procuratore di Cosenza sarà Vincenzo Capomolla, attuale procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro facente funzioni. La Quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, che prima si era spaccata, lo ha designato all’unanimità escludendo dalla corsa l’altro aspirante, il sostituto procuratore generale di Reggio Calabria Vincenzo Luberto, su cui Capomolla era comunque in vantaggio. Si attende la ratifica del plenum.

Originario di Monterosso Calabro, nel Vibonese, Capomolla a Catanzaro ha raccolto l’eredità del procuratore Nicola Gratteri, del quale è stato vicario. Ed ha retto in maniera determinata la Dda dopo il trasferimento di Gratteri a Napoli. È stato tra i coordinatori di inchieste che dimostrano il livello sempre più sofisticato raggiunto dalle organizzazioni ‘ndranghetistiche nella Calabria mediana e settentrionale. Ricordiamo quelle che hanno portato alle operazioni Kyterion, Jonny, Reset, Glicine-Acheronte, Rinascita-Scott. Ma l’elenco dei fascicoli su cui Capomolla ha messo la sua firma è sterminato. Sono inchieste che raccontano una ‘ndrangheta che si avvale spesso di facilitatori scovati nel mondo politico-istituzionale, e sempre più delocalizzata, capace cioè di proiettarsi dai territori del Sud messi sotto scacco con metodi violenti verso le aree più produttive del Paese.

Inchieste che hanno portato a maxi processi conclusi spesso con raffiche di condanne. Tra queste il maxi processo Rinascita-Scott, che, per numero di imputati, è il più grosso mai celebrato contro la ‘ndrangheta. Le motivazioni della sentenza hanno messo in luce, tra gli altri aspetti, quelle figure cerniera tra ‘ndrangheta e massoneria che grazie alle loro relazioni riescono ad avere agganci nelle istituzioni, anche al fine di appianare vicende giudiziarie. Una cupola degli invisibili, quella che costituisce la direzione strategica della ‘ndrangheta, che ora però è sempre più visibile. L’area grigia è sempre meno grigia grazie a un’aggressione giudiziaria senza precedenti.

Capomolla è stato tra i protagonisti di questa stagione e dell’era Gratteri a Catanzaro, avendo coordinato il lavoro di dodici sostituti procuratori. Conosce molto bene il territorio in cui andrà ad operare, subentrando a Mario Spagnuolo, da qualche mese in quiescenza. Ha, infatti, condotto diverse inchieste anche nel Cosentino, dal capoluogo al Tirreno alla Sibaritide.

Magistrato di grande esperienza, di cultura giuridica profonda, dallo stile sobrio, spesso lascia parlare i fatti ma non si sottrae al confronto pubblico sul tema della pervasività della criminalità organizzata, e i suoi appelli ai giovani e alla società civile lasciano il segno. La sua designazione da parte del Csm chiude il valzer delle Procure calabresi, con la copertura dei posti che erano vacanti da troppo tempo.