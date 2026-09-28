Tortora: smantellato fortino della droga, quattro arresti, sequestri e una denuncia

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Dopo un’intensa attività di controllo nell’alto Tirreno cosentino, smantellato un fortino della droga a Tortora: quattro arresti, un denunciato e sequestri di stupefacenti e migliaia di euro

Un’intensa stagione estiva di controlli e sicurezza lungo l’alto Tirreno cosentino si chiude con un bilancio di rilievo. Un’attività a 360 gradi culminata, proprio in chiusura d’estate, in una importante operazione antidroga a Tortora, con il sequestro di chili di stupefacenti, una vasta piantagione di cannabis e quattro persone arrestate.

Si avvia alla conclusione un’intensa stagione estiva che ha visto l’Arma dei Carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola sotto la guida del Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, impegnata in un imponente e ininterrotto dispositivo di sicurezza e prevenzione lungo tutta la costa dell’alto Tirreno cosentino. L’azione dell’Arma dei Carabinieri, condotta sul campo attraverso la presenza capillare delle sue Stazioni territoriali, ha assicurato una vicinanza costante e rassicurante in ogni contesto: dai centri nevralgici della movida alle strutture ricettive con l’ausilio del N.I.L. e N.A.S. dei Carabinieri, dai lidi balneari alle aree giochi per bambini, ai grandi eventi di spettacolo, fino ai pattugliamenti con unità cinofile e ai sorvoli del Nucleo Elicotteri Carabinieri che ha eseguito puntuali attività di sorvolo e monitoraggio dall’alto dell’intera fascia costiera e delle arterie stradali più critiche.

Un dispositivo complesso e articolato che ha portato le Stazioni dell’Arma a operare in perfetta sinergia con le componenti specializzate e le altre Forze di Polizia e che ha visto, a coronamento della fitta rete di controlli, nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Praia a Mare, con il fondamentale supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Calabria” e dei militari della Compagnia di Scalea, portare a termine un’importante operazione antidroga in una località agreste del Comune di Tortora.

SCOPERTO IL FORTINO DELLA DROGA

L’intervento ha consentito di smantellare un vero e proprio snodo dello spaccio rurale: dopo un tentativo di fuga in moto da parte di due giovani, subito bloccati e trovati in possesso di diverse dosi di cocaina già confezionate e pronte allo smercio, i militari della Benemerita hanno fatto irruzione in un casolare agricolo. La perquisizione condotta al suo interno ha svelato una vera e propria centrale della droga: all’interno del casolare e nelle immediate pertinenze sono stati sequestrati diversi chilogrammi di sostanza stupefacente tra marijuana in rami e hashish, ulteriori contanti per oltre mille euro e un’estesa piantagione composta da decine di rigogliose piante di cannabis ad alto fusto, molte delle quali superiori ai due metri d’altezza.

L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato di 4 persone, sottoposte ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Paola e il deferimento in stato di libertà di un quinto soggetto che coadiuvava le attività di coltivazione.

L’operazione di Tortora rappresenta solo il tassello finale di una strategia operativa ad ampio raggio che ha caratterizzato l’intera stagione estiva, creando un vero e proprio muro di protezione della legalità a tutela dei residenti e centinaia di migliaia di turisti.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale. Si precisa che, nel rispetto dei diritti dell’indagato e in ottemperanza alla normativa vigente sulla presunzione di innocenza, i destinatari delle misure sono da ritenersi presunti innocenti fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza di natura irrevocabile.