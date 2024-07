Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Mangone

4 minuti per la lettura

L’anfiteatro comunale di Mangone ha ospitato l’ottava tappa di Miss Italia Calabria. Miss città di Mangone è Giulia Ongia.

Miss città di Mangone è Giulia Ongia di Amantea. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Veronica Falsone. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi Asia Pastore. Quarta classificata Rebecca Mazza. Quinta classificata Greta Tassiello. Sesta classificata Maria Cesario.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Un sincero ringraziamento va a tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questa kermesse. Ringraziamo il sindaco di Mangone Orazio Berardi, Giuseppe Pirillo e l’associazione “Re Marcone”, la madrina della serata Miss Italia 2023 Francesca Bergesio e, ovviamente, il nostro fantastico pubblico. Ringraziamo alla nostra super squadra di professionisti che lavora con passione per curare ogni minimo dettaglio, le aspiranti miss e le loro famiglie, gli artisti locali. Questo concorso rappresenta un’esperienza di crescita e scoperta per tutte le aspiranti miss. Invitiamo le giovani calabresi a unirsi a noi in questa fantastica avventura. È ancora possibile partecipare iscrivendosi sul sito ufficiale di Miss Italia».

MISS ITALIA CALABRIA 2024: TEMA E SPETTACOLO

Quest’anno, la kermesse omaggia la “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”, con la direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese e le coreografie di Lia Molinaro. L’Accademia New Style- Scuola di moda e design di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, ha rivisitato in chiave moderna i costumi tradizionali calabresi. In questa edizione, l’esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach Katya Giannini affianca le aspiranti miss in un percorso di consapevolezza e crescita personale, aiutandole a superare le sfide emotive legate al concorso e al palcoscenico. La conduzione carismatica di Linda Suriano e Andrea De Iacovo ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La performance canora di Sara Gaudio ha aggiunto un tocco di magia alla serata.

OTTAVA TAPPA DI MISS ITALIA CALABRIA: MANGONE

L’anfiteatro comunale di Mangone ha ospitato l’ottava tappa di Miss Italia Calabria. Il sindaco di Mangone Orazio Berardi ha evidenziato l’importanza di ospitare una kermesse come Miss Italia Calabria che punta non solo alla valorizzazione dei talenti e delle bellezze calabresi ma anche alla promozione dei territori: «Questa serata ha acceso i riflettori sul nostro Comune. Abbiamo un centro storico, bellezze naturali, chiese risalenti al ‘600, una sentieristica di montagna che, per chi ama una vita sana, sono molto interessanti. Auguro a tutte le miss di esaudire i propri sogni. Mettersi in gioco è importante, è una bella palestra di vita».

Giuseppe Pirillo, in duplice veste di responsabile commerciale Framesi e membro dell’associazione “Re Marcone” che insieme al Comune di Mangone ha reso possibile la realizzazione di questo evento, ha dichiarato: «Per un’associazione come la nostra è difficile reperire i fondi per l’organizzazione di una serata del genere. Lo abbiamo fatto tra tanti sacrifici con grande entusiasmo. Ringraziamo l’amministrazione comunale per averci dato questa opportunità. Siamo fieri e orgogliosi di aver portato tanta gente a Mangone, anche dei paesi vicini. Siamo sicuri che Mangone diventerà una tappa fissa del tour di Miss Italia Calabria».

MISS CITTÀ DI MANGONE: LA GIURIA

A proclamare la vincitrice dell’ottava tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Francesca Bergesio (Miss Italia 2023), Giuseppe Pirillo (rappresentante commerciale Framesi e membro dell’associazione “Re Marcone”), Francesca Sicilia (Miluna), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Orazio Berardi (sindaco di Mangone), Antonio Pugliatti (Framesi), Daniele Spadafora (CosenzApp), Maria Assunta Muzzillo (agriturismo Mancaro), Emanuela Montemurro (associazione Pignatari), Agata Mauro (compagnia teatrale), Rita Cozza (partner evento), Rossella Porto (avvocato), Gianluca Posca (Trony).

MISS CITTÀ DI MANGONE

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Mangone ha confessato di essere: «Molto felice. Ho iniziato questo percorso per gioco. Anche lo scorso anno ho partecipato vincendo una tappa provinciale. È bellissimo rivivere questa emozione. Mi sento molto più consapevole di me stessa e delle mie potenzialità e molto più determinata rispetto allo scorso anno. Sogno di diventare una modella. Sfilare è sempre stata la mia più grande passione sin da bambina. Spero che un giorno possa diventare un lavoro vero e proprio. Mi auguro che Miss Italia possa rappresentare un trampolino di lancio».

PROSSIMI APPUNTAMENTI MISS ITALIA CALABRIA

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di luglio: il 27 a Marina di Sibari, il 28 a Cosenza, il 29 a Trebisacce, il 30 a Frascineto e il 31 a Rota Greca. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.