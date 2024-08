Cetraro, confermato il concerto di Benincasa. È ancora polemica

2 minuti per la lettura

Confermato il concerto di Salvatore Benincasa a Cetraro, il cantante che inneggia ai clan. E arrivano anche le giustificazioni di Vattimo

CETRARO – “Mai immaginavamo di trovarci in questa situazione, siamo molto amareggiati perché ci stanno buttando fango e pietre addosso”. E’ quanto scrive il presidente dell’associazione Santa Lucia di Cetraro, Flaminio Vattimo, in queste ore. Parole che arrivano dopo la polemica che sta invadendo Cetraro in questi giorni. Fra l’altro lo stesso presidente conferma la presenza, come anticipato, del cantante neomelodico Salvatore Benincasa questa sera alla terza edizione dello spettacolo “Delizie sotto le stelle” al parco Natura.

Conferma ancora il presidente Vattimo: “la nostra data è stata decisa in comune accordo con la pro loco. Perché non c’era nessun altro evento nella stessa serata, e l’abbiamo comunicata anche a chi di competenza. Altrimenti mai, sottolineo mai, ci saremmo permessi di accavallare la data a maggior ragione su una serata di elevatissima importanza come quella che è il docufilm alla memoria di Giannino Losardo. Anzi, avremmo partecipato come abbiamo sempre fatto a qualsiasi iniziativa per la legalità, beneficenza e di ogni genere per il bene comune come tutti o quasi avete visto”.

E poi Vattimo evidenzia: “Nessuno di noi ha mai avuto problemi con la giustizia, si perché ora si sta strumentalizzando un po’ troppo. Sul cantante non sapevamo che aveva avuto questi problemi; anzi a dire il vero neanche lo conoscevamo. Comunque – conferma Vattimo – appena sono stato chiamato in caserma abbiamo mandato una lettera alla Questura con tutti i testi della scaletta che canterà, nella quale non esiste nel modo più assoluto alcun testo che inneggia alla malavita. Ora – conclude Vattimo – se la Questura dice che non può cantare siamo i primi ad accettare la decisione. Ringrazio di chi ci sta stando vicino”.