Rende Tattoo convention, a dicembre si parte con la prima edizione

Più di 100 tatuatori da tutta Italia e una serie di appuntamenti tra mostre, concerti ed esposizioni: il 14 e 15 dicembre parte la Rende Tattoo Convention

Rende si apre all’infinito mondo del tatuaggio con la prima edizione della Rende Tattoo convention. Organizzate da Vincenzo Nac di Wish eventi e da Enzo Daniele di Seven Ink tattoo studio, 14 e 15 dicembre 2024 saranno due giornate intense dedicate all’inchiostro su pelle e non solo. Ad ospitare la prima Tattoo Convention di Rende, il Parco acquatico Santa Chiara.

Oltre 100 tatuatori provenienti da tutta Italia saranno a disposizione dei visitatori per mostrare le loro tecniche e stili ma soprattutto per tatuare. La particolarità della convention infatti, è che oltre ad osservare i lavori realizzati dagli artisti ci si potrà tatuare direttamente sul posto. Basterà prendere appuntamento con il tatuatore scelto oppure tentare la fortuna direttamente durante l’evento.

Un modo dunque, per scoprire – o riscoprire – la cultura del tatuaggio: un messaggio da mostrare al mondo o semplicemente un ornamento della propria pelle, ma soprattutto vera e propria forma d’arte. Non è un caso se la locandina dell’evento riporta l’illustrazione di Zaim – tatuatore di Piacenza – che raffigura il volto di Arintha, giovane donna da cui, la leggenda narra, pare abbia avuto origine il nome antico della città di Rende. Ma specialmente, quella della Tattoo convention, sarà un’occasione per incontrare più di 100 tatuatori provenienti da ogni parte d’Italia.

Non solo tatuaggi però, la Rende Tattoo convention del 14 e 15 dicembre punta ad essere un vero e proprio appuntamento culturale. Il Al Parco acquatico Santa Chiara infatti, nei due giorni, anche una serie di appuntamenti per tutti i gusti. Dagli spettacoli alla musica dal vivo, dalle performance alle mostre fotografiche. E poi il mercatino vintage e molto altro ancora.

Il programma dell’evento e la lista completa dei tatuatori verranno pubblicati in seguito. Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.rendetattooconvention.it o le pagine Instagram e Facebook “Rende Tattoo Convention”.