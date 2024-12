4 minuti per la lettura

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza ha celebrato con grande solennità la festa di Santa Barbara (4 dicembre), patrona del Corpo, in una giornata che ha visto il debutto del nuovo comandante, l’ingegnere Roberto Fasano, insediatosi lo scorso primo settembre. Un’occasione speciale non solo per onorare la tradizione, ma anche per fare il punto sull’operato di un Corpo che, con passione e competenza, quotidianamente è al servizio della sicurezza dei cittadini.

COSENZA, I VIGILI DEL FUOCO CELEBRANO SANTA BARBARA

Le celebrazioni sono iniziate con la messa, officiata dal vescovo monsignor Giovanni Checchinato, nella chiesa della Madonna di Loreto.

Durante la cerimonia religiosa, la comunità ha ascoltato la preghiera dei Vigili del Fuoco, seguita dalla consegna delle benemerenze a chi si è distinto per l’impegno e la professionalità nel corso dell’anno. Tra gli insigniti: il capo squadra esperto Vincenzo Sparano, il capo squadra Luigi Magarò, il vigie coordinatore Sandro Spizzirri, il vigile coordinatore Giovanni Veltri, il vigile coordinatore Leonardo Allevato, il vigile esperto Vincenzo Feraco, il vigile esperto Giovanni Spadafora, il vigile esperto Antonio Capalbo, il vigile esperto Giuseppe Sprovieri. Un momento solenne che ha messo in risalto il lavoro di chi, ogni giorno, affronta emergenze, pericoli e difficoltà per garantire la sicurezza della Provincia.

L’IMPEGNO DEI VIGILI DEL FUOCO E L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

In un anno segnato da 11.000 interventi di soccorso, i Vigili del Fuoco di Cosenza hanno confermato ancora una volta la loro presenza fondamentale sul territorio. Dalle esplosioni agli incendi, le sfide quotidiane sono molteplici e richiedono competenze elevate. Ma l’impegno dei Vigili del Fuoco non si limita solo all’emergenza: un aspetto cruciale della loro attività è la prevenzione, tema che il nuovo comandante Fasano ha voluto sottolineare con forza: «Maggiore prevenzione si fa, meno soccorso si svolge». La prevenzione, ha spiegato, non è solo un compito degli operatori, ma anche di ogni cittadino. Per questo, oltre alle attività di soccorso, i Vigili del Fuoco sono impegnati in una costante azione di sensibilizzazione. «La nostra attività di prevenzione è continua e si estende a tutte le aree, anche attraverso corsi di formazione per le scuole e i docenti», ha precisato il comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza.

LE SFIDE DEI VIGILI DEL FUOCO

Non mancano le sfide. Fasano ha rimarcato l’urgenza di potenziare il Corpo, con un ammodernamento delle strutture, a partire dalla sede di Cosenza, ormai obsoleta. «Abbiamo bisogno di strutture moderne e di personale qualificato per rispondere meglio alle esigenze della comunità», ha dichiarato, indicando anche la necessità di aggiornamenti tecnologici, con nuovi mezzi e attrezzature.

IL MESSAGGIO RIVOLTO AI GIOVANI

Un ultimo messaggio è stato rivolto ai giovani interessati a intraprendere la carriera dei Vigili del Fuoco: «Il turnover è sempre garantito», ha affermato il comandante Fasano. «Offriamo corsi sempre aggiornati presso il centro nazionale di formazione dei Vigili del Fuoco di Capannelle e invitiamo chiunque voglia far parte di questa realtà a unirsi a noi. La nostra missione è mantenere elevati i livelli di professionalità, solo così possiamo garantire la sicurezza di tutti».

IL POMPIEROPOLI

La piazza antistante la chiesa si è trasformata in un vivace centro di formazione e gioco con l’iniziativa “Pompieropoli”, che ha coinvolto numerosi alunni delle scuole locali. Attraverso attività pratiche, i bambini hanno avuto l’opportunità di conoscere il mondo dei Vigili del Fuoco e i principi della sicurezza, vivendo un’esperienza che ha unito apprendimento e divertimento. Un vero e proprio “campo dimostrativo”, dove i più piccoli hanno potuto cimentarsi in simulazioni delle attività del Corpo.

L’iniziativa, che ha visto la collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, non è solo un gioco: è un messaggio profondo sull’importanza della prevenzione, un tema caro al comandante Fasano. La “Scuola Sicura”, il progetto che coinvolge il personale in congedo dei Vigili del Fuoco, ha come obiettivo la diffusione della cultura della sicurezza tra i più giovani, sensibilizzandoli non solo ad aspettare i soccorsi, ma anche ad imparare a prevenire i rischi.

L’allestimento all’esterno ha incluso anche un’esposizione di mezzi storici e moderni, tra cui una Jeep degli anni ’50 restaurata dal Comando di Cosenza, simbolo di un legame profondo tra tradizione e innovazione.

Così, la festa di Santa Barbara non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per fare il punto sull’impegno passato e guardare al futuro, con il cuore e la mente rivolti alla sicurezza di tutta la comunità.