Protesta degli agricoltori, presidio permanente a Rende

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Presidio permanente nella zona industriale di Rende di agricoltori e autotrasportatori, disagi alla circolazione stradale

RENDE (COSENZA) – Dall’alba del 19 ottobre un presidio permanente di agricoltori e autotrasportatori sta interessandola zona industriale di Rende. La mobilitazione durerà fino alla notte del 20 ottobre. Il pomeriggio del 19 ottobre, alle ore 18, è prevista un’assemblea pubblica promossa dagli attivisti della Base in vista dello sciopero generale del 30 ottobre. Si tratta dell’appendice del presidio permanente che nei giorni scorsi è stato organizzato dagli stessi attivisti de “La Base” a Cosenza in piazza Europa. La mobilitazione sta generando invitabili disagi alla circolazione stradale con rallentamenti che si ripercuotono in tutta l’area urbana di Cosenza.

Sotto accusa ci sono i rincari folli dell’energia, speculazione pura travestita da logica di mercato, e un’emergenza abitativa devastante. In una città universitaria come Rende, il caro affitti rappresenta un vero e proprio dispositivo di esclusione sociale, che nega il diritto allo studio e prosciuga le risorse dei giovani e delle loro famiglie a tutto vantaggio della rendita immobiliare.