Vasta operazione contro il fenomeno del caporalato a Corigliano-Rossano

1 minuto per la lettura

Caporalato, effettuati, dalla Polizia di Stato, una serie di controlli mirati per salvaguardare tutti quei lavoratori che vengono sfruttati

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Contrasto al dilagante fenomeno del caporalato. La Polizia di Stato del Commissariato di Corigliano-Rossano ha effettuato, a Rossano, nel comune di Corigliano-Rossano, una serie di controlli mirati e straordinari. Allo scopo di salvaguardare tutti quei lavoratori che vengono sottoposti a condizioni di sfruttamento. Metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti.

CAPORALATO, SANZIONI E CONTROLLI A CORIGLIANO-ROSSANO

Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di accertare ed elevare sanzioni per violazioni relative alla mancanza dei requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, le violazioni riscontrate e sanzionate hanno riguardato l’obbligo del datore di lavoro di fornire attrezzature conformi e idonee ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nonché la disciplina e la regolamentazione delle vie di circolazione e delle uscite di emergenza, la cui normativa impone di rendere utilizzabili in qualsiasi evenienza.

CAPORALATO, CONTROLLATE 55 PERSONE

Nel corso delle operazioni controllate 55 persone (dieci con precedenti penali); ispezionati 50 veicoli. Passata al setaccio un’azienda agricola e verificata l’idoneità di una licenza.

Le operazioni si sono svolte unitamente a personale della locale Polizia Amministrativa e Sociale, della Polizia Giudiziaria, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Calabria, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda Sanitaria Locale.

«I controlli effettuati dagli uomini del Commissariato di Corigliano-Rossano, del Reparto Prevenzione Crimine Calabria e della Questura, diretta dal Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, in piena sinergia con gli altri enti di controllo interessati, testimoniano – si legge nell’informativa della Questura – l’impegno e la particolare attenzione nell’affrontare e nel voler reprimere questo fenomeno, a difesa di tutte le categorie di lavoratori».