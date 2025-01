Cosenza, la piccola Sofia è tornata a casa

2 minuti per la lettura

La piccola Sofia Canotto, rapita martedì sera a Cosenza, è stata dimessa dalla clinica e ora è a casa. Domani l’udienza di convalida per fermi.

COSENZA -COSENZA – Il volto ancora provato e stanco, l’espressione frastornata, confusa. Ma il terrore di quei momenti drammatici adesso può cedere il passo alla gioia di poter riportare a casa Sofia, sana e salva. Così è apparsa Valeria Chiappetta, madre della piccola rapita martedì scorso e poi ritrovata, all’uscita della clinica privata del “Sacro Cuore”, da cui stamattina, intorno alle 12, è stata dimessa insieme alla figlioletta.

Con loro, il padre, Federico Cavoto, il figlio più piccolo e i nonni. Ad attenderli all’esterno della struttura sanitaria, una folla di giornalisti e fotografi accorsi da ogni parte d’Italia, semplici cittadini e curiosi che hanno voluto salutare Sofia e augurarle buona vita. ‭«Tutto apposto, vogliamo solo riposare. Grazie a tutte le forze dell’ordine, ai cittadini, all’équipe medica del Sacro Cuore. Mi sto riprendendo‭». Ha detto mamma Valeria ai giornalisti.

«Se conoscevo Rosa? No, assolutamente. Non so chi sia». Ha poi aggiunto in merito a Rosa Vespa, la donna arrestata, insieme al marito, per averle sottratto la bambina, in quelle ore che sembravano interminabili. L’auto con a bordo la famiglia si è poi diretta, finalmente, verso casa, scortata dalla Polizia di Stato, tra gli applausi dei presenti. «La piccola Sofia ed il suo fratellino possono finalmente giocare insieme e coccolarsi con mamma e papà. Buona vita». È il toccante messaggio lasciato sui social con cui proprio la Polizia di Stato ha celebrato il ritorno a casa della piccola Sofia.

LEGGI ANCHE: Rapimento Sofia, trasferiti in carcere Rosa Vespa e Aqua Moses

L’UDIENZA DI CONVALIDA DEL FERMO PER LA COPPIA ACCUSATA DEL RAPIMENTO A COSENZA DELLA PICCOLA SOFIA

Per il rapimento della neonata sono stati arrestati Rosa Vespa, 51 anni, di Castrolibero, e Aqua Moses, 43enne senegalese. La donna si trova nella casa circondariale di Castrovillari, il marito nel carcere di Cosenza. Per entrambi è attesa la convalida del fermo da parte del gip di Cosenza. Per domani, 24 gennaio 2025, è prevista l’udienza di convalida per i fermati.