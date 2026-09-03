Grimaldi Enoica, nel cuore del Savuto il vino linguaggio di identità

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Il vino linguaggio di identità al Grimaldi Enoica Co-Wine Festival, appuntamento nel cuore del Savuto con una serie di iniziative

A GRIMALDI, nel cuore del Savuto, il vino torna a essere linguaggio, identità e visione. Il 5 settembre, il borgo si prepara a ospitare l’edizione di Grimaldi Enoica Co‑Wine Festival, un appuntamento che, dallo scorso anno, ha trasformato il paese in un punto di riferimento per la narrazione enologica della Calabria. Quest’anno il programma si espande, si rafforza e mette al centro un percorso di approfondimento che passa soprattutto dalle masterclass e dai talk, veri motori culturali dell’intera giornata.

La presenza del Merano Wine Festival, con il suo banco d’assaggio che consolida un rapporto ormai triennale con la Calabria, e quella delle Donne del Vino Calabria, che portano competenze e sensibilità contemporanee, confermano la volontà di Grimaldi di dialogare con le realtà più autorevoli del panorama nazionale.

La giornata si apre alle 19, nella Loggia del Comune, con una masterclass dedicata al Gaglioppo, condotta da Luca Gardini. Gardini. Mezz’ora dopo, alle 19,30, Largo Pasquale Paolo Albo i bianchi autoctoni con Paola Restelli. Alle 20, si torna nella Loggia del Comune per una riflessione sui rosati contemporanei, guidata da Angelo Peretti. “Tradizioni e radici: la traccia rosa della Calabria contemporanea”. La Calabria “inaspettata” alle 20:45 Largo Albo con Chiara Giannotti. A chiudere alle 21,15, sarà Luca Grippo sul Magliocco Dolce.