Donna scomparsa a Paola, la 43enne Stefania Lombardi

Non si hanno sue notizie dal 14 giugno: la donna di 43 anni, Stefania Lombardi, è scomparsa a Paola. Indagano le forze dell’ordine

Paola – La paolana Stefania Lombardi è scomparsa. L’ufficialità della notizia arriva dopo la denuncia del 14 giugno 2024. Anche se ancora si avanzano dubbi su un possibile allontanamento volontario. Da ieri, comunque si occupa del caso anche la nota trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?” che ha inserito la scheda nell’elenco delle persone scomparse.

Stefania Lombardi, 43 anni, casalinga, vive a Paola con la sorella. Venerdì 14 giugno, intorno alle 10.30, si ricorda, si è allontanata da casa a bordo della propria auto, successivamente ritrovata dal fratello parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria. Potrebbe aver preso un treno. Il suo cellulare risulta spento, ha con sé i documenti. I familiari temono che possa essere in difficoltà. L’annuncio è apparso, come spesso accade, già da alcuni giorni sui social. Una parente della donna ha iniziato a condividere la notizia chiedendo notizie a chi fosse a conoscenza di qualche particolare. “È da venerdì mattina che non abbiamo più notizie – si legge sui social – se qualcuno l’ha vista o sa dove si trova, per favore ci contatti”.

Al vaglio delle forze dell’ordine anche gli eventuali filmati di telecamere di videosorveglianza, anche in zona stazione dove è stata trovata l’auto.

Stefania Lombardi è molto conosciuta a Paola.