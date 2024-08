Cosenza: piove nell’ospedale, si allaga uno dei reparti – VIDEO

1 minuto per la lettura

Piove copiosamente in città e dal controsoffitto di uno dei reparti dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza scendono fiumi d’acqua

Paura nel primo pomeriggio all’ospedale civile dell’Annunziata. In uno dei corridoi infatti si è riversata una grossa quantità di acqua proveniente dal contro soffitto. Le immagini, immortalate in video e foto, hanno ben presto fatto il giro del web suscitando non poche polemiche.

La causa, secondo i Vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell’allagamento, sarebbe da addebitare al cattivo funzionamento delle griglie di raccolta dell’acqua piovana che a causa dei millimetri di pioggia caduti in pochi minuti e probabilmente per la non ottimale manutenzione non è riuscita a contenere l’acqua.

Per fortuna non si registrano feriti e danni strutturali e nessuna delle sale con all’interno i pazienti è stata interessata dall’allagamento. L’area è stata ripulita e messa in sicurezza per tornare regolarmente operativa.