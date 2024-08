Investite due donne sul lungomare di Tortora

1 minuto per la lettura

Due donne, una signora in carrozzina e la sua badante, sono state investite da un’auto sul lungomare di Tortora mentre attraversavano la strada. L’uomo si è fermato e ha immediatamente prestato soccorso

TORTORA – Intorno alle 18 e 30 sul lungomare Francesco Sirimarco di Tortora, oggi 27 agosto 2024, due donne sono state investite da un’automobile. E da quanto si è appreso sono state soccorse. Un uomo alla guida di un Mitsubishi Pajero ha travolto due donne: si tratta di una signora seduta su una carrozzina e la sua badante.

Immediatamente subito dopo l’incidente è stato attivato il soccorso del 118. L’uomo a bordo del Pajero che ha investito le due donne si è fermato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Praia a Mare ed i colleghi della compagnia di Scalea per i rilievi di competenza e la consueta attività di indagine.

Sottoposta a valutazione anche la posizione in cui hanno attraversato la strada le due donne visto e considerato che sul lungomare Sirimarco sono numerosi i punti per gli attraversamenti pedonali. E su quel tratto di strada che costeggia il mare tra Tortora e Praia a mare inoltre, per diversi chilometri vige anche il limite di velocità.