Scalea: donna investita da una moto mentre attraversava

Una donna è stata investita da una moto a Scalea mentre attraversava la strada sulle strisce. La 40enne è in ospedale con trauma cranico e altre ferite

SCALEA – Una donna investita da una moto mentre attraversa le strisce pedonali. Una 40enne di Scalea è ora ricoverata all’ospedale di Paola con un trauma cranico ed altre ferite. Era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma il mezzo aereo era impegnato altrove.

Il fatto è accaduto intorno alle ore 11.00 di questa mattina 30 agosto 2024, in via don Luigi Sturzo. Più precisamente nei pressi della chiesa di San Giuseppe Lavoratore. Un’automobile si è fermata per lasciare attraversare la donna sulle strisce pedonali. Nel frattempo una moto che giungeva lungo la stessa strada non si è fermata ed ha travolto la donna che è finita per terra.

Sul posto il soccorso del 118 e la polizia locale di Scalea per i rilievi fotoplanimetrici e per ricostruire la dinamica del grave incidente.