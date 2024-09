Incidente a Scalea fra un’auto e una moto: un ferito grave

1 minuto per la lettura

Grave incidente a Scalea sulla statale 18: scontro tra un’auto e una moto, un ferito ricoverato in ospedale in gravi condizioni

SCALEA – Un grave incidente stradale si è verificato a Scalea nella mattinata di oggi (1 settembre 2024), intorno alle 5 e 40, sulla strada statale 18, nei pressi della stazione di polizia stradale. Lo scontro è avvenuto fra una moto e un’automobile, una Range Rover. Ferito grave il conducente della moto.

Da quanto si è appreso, il centauro viaggiava in direzione sud, quando, per cause in corso d’accertamento, ha variato la direzione all’altezza di una insidiosa semicurva che si trova proprio di fronte alla stazione della polizia stradale, ed è finito contro la Range Rover. Il conducente della moto è ora ricoverato in gravi condizioni.

Immediati sono stati i soccorsi dopo l’incidente: in ambulanza, il motociclista ferito grave è stato trasportato da Scalea all’ospedale Iannelli di Cetraro. Poi, per le gravi ferite riportate è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza. Nessun problema invece per i conducenti della Range Rover che viaggiava in direzione nord.

Sul luogo dell’incidente i rilievi sono effettuati dai carabinieri della compagnia di Scalea con l’ausilio della polizia stradale. Il traffico, intenso, al momento della pubblicazione dell’articolo (ore 11 e 30 circa) è rallentato in direzione nord.