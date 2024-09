Trovati due escursionisti dispersi nel Parco Nazionale della Sila

1 minuto per la lettura

Avevano avvisato loro stessi i soccorsi i due escursionisti dispersi nel Parco Nazionale della Sila: sono stati trovati e stanno bene

Pomeriggio di apprensione quello di oggi 13 settembre 2024, ma con un lieto fine. Due escursionisti dispersi nel Parco Nazionale della Sila sono stati trovati e stanno bene

I soccorritori li hanno rintracciati infreddoliti e bagnati a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ma fortunatamente in buone condizioni di salute.

L’operazione di soccorso è stata condotta da una squadra mista composta dai tecnici della Stazione Alpina Sila Lorica del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (CNSAS) e dai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) della Stazione di Cosenza. I due sono stati trovati in una zona boschiva tra il comune di San Pietro in Guarano e il Valico Sierra del Fiego. Nelle vicinanze di Fago del Soldato.

Subito dopo il ritrovamento, i due escursionisti sono stati rifocillati e coperti per riprendersi dal freddo. Successivamente, sono stati affidati ai sanitari del 118 per un rapido controllo medico, anche se le loro condizioni non destavano particolari preoccupazioni.

Ad inviare l’allerta erano state le due persone disperse che dopo aver perso l’orientamento hanno contattato il 117. Il Cnsas Calabria ha attivato l’Sms Locator, il sistema di geolocalizzazione in uso al Soccorso Alpino che permette l’individuazione del disperso con la sola risposta ad un speciale messaggio che giunge direttamente sul cellulare della persona coinvolta.