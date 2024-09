Corigliano Rossano, maxi rissa nella notte nel centro storico

3 minuti per la lettura

Nel centro storico di Rossano maxi rissa nella notte, pare nata per una contesa d’amore. Ci si interroga sulla sicurezza nelle aree storiche

CORIGLIANO ROSSANO – Una notte di caos – quella tra il 21 e il 22 settembre 2024 – ha animato il centro storico di Rossano, in particolare la zona di Ciglio della Torre, dove una violenta rissa è scoppiata nella tarda serata di sabato. Il fragore delle urla e dei rumori della zuffa ha svegliato i residenti, richiamando l’attenzione su un episodio che ha coinvolto molte persone e ha gettato la comunità locale in un clima di preoccupazione e allarme.

RISSA NEL CENTRO STORICO DI ROSSANO: ALLA BASE, MOTIVI PASSIONALI

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine della rissa ci sarebbe stata una contesa d’amore, un motivo passionale che ha rapidamente portato ad accesi scontri fisici tra i presenti. Quella che sembrava una discussione animata è degenerata in una scazzottata, con diverse persone coinvolte in una violenta colluttazione. La lite, nata per ragioni apparentemente futili, ha generato momenti di forte tensione, con scene di panico tra chi si trovava nei dintorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e della Sezione radiomobile del Reparto territoriale, che sono riusciti a riportare l’ordine dopo diversi minuti di caos. Il loro intervento è stato cruciale per separare i partecipanti alla rissa, molti dei quali in preda alla rabbia e al nervosismo.

I militari hanno dovuto faticare per calmare gli animi dei “contendenti“, alcuni dei quali hanno riportato ferite lievi durante lo scontro. Le indagini sull’accaduto sono tuttora in corso. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze dai presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, nel tentativo di ricostruire con esattezza la dinamica della rissa e di identificare i responsabili. Secondo alcune fonti, si sta verificando se alla base del conflitto ci siano effettivamente motivi sentimentali, come ipotizzato dalle prime indiscrezioni.

CI SI INTERROGA SULLA SICUREZZA NELLE AREE STORICHE

Fortunatamente, nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni gravi, anche se l’episodio ha lasciato un segno nella comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza in una delle aree storiche più frequentate della città. La maxi-rissa, durata diversi minuti, è stata sedata grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno scongiurato conseguenze peggiori. I residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dal frastuono, sono rimasti scossi dall’evento, esprimendo preoccupazione per l’accaduto. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla necessità di rafforzare la sicurezza in alcune aree sensibili del centro storico di Corigliano Rossano, spesso teatro di episodi di violenza o di disordini, specialmente durante le ore notturne.

La rissa di Ciglio della Torre, con tutta la sua carica di violenza e tensione, è solo l’ultimo di una serie di episodi che mettono in luce il bisogno di maggior controllo e presenza delle forze dell’ordine nelle zone più frequentate della città, soprattutto nei fine settimana. Intanto, le autorità locali continuano a lavorare per identificare tutti i responsabili della rissa e capire se ci siano stati altri motivi, oltre a quelli passionale, che possano aver contribuito all’esplosione della violenza. La città, intanto, si interroga su come prevenire simili episodi in futuro, cercando di trovare soluzioni per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ridurre il rischio di ulteriori risse o scontri nelle vie del centro storico.