Esplode termocamino in casa, 81enne rimasta ferita a Rossano

1 minuto per la lettura

Esplode il termocamino in una abitazione di Rossano, probabilmente per un malfunzionamento dell’impianto: un’anziana signora di 81anni è rimasta gravemente ferita

COSENZA – Una domenica di paura nel centro storico di Rossano. In una abitazione del quartiere San Michele di Rossano esplode un termocamino e divampa l’incendio; Una anziana donna 81 enne è rimasta gravemente ferita. E’ quanto accaduto questa mattina (17 novembre 2024) nel comune di Corigliano Rossano, nel Cosentino.

Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che, probabilmente, l’esplosione è avvenuta a causa di un malfunzionamento dell’impianto del termocamino. Questo ha portato al conseguente incendio divampato nell’abitazione della donna che si trova nel centro storico di Rossano. Il rogo pare non abbia intaccato altre abitazioni.

A causa delle alte fiamme, l’anziana signora, ha riportato gravi ustioni. Per questo motivo è stata immediatamente trasportata nell’ospedale di Rossano. Una volta giunta al nosocomio, constatata la gravità della situazione, si è reso necessario l’immediato trasferimento in un Centro Grandi ustionati. Le fiamme a seguito dell’esplosione hanno danneggiato l’appartamento. Tempestivo l’intervento dei soccorsi per la malcapitata e dei vigili del fuoco di Corigliano-Rossano che dopo aver messo in sicurezza l’area hanno dato il via alle indagini per cercare di chiarire le cause dell’accaduto.