Unione giovani commercialisti ed esperti contabili di Cosenza: eletto il nuovo direttivo

RENDE (COSENZA) – L’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ugdcec) di Cosenza ha tracciato una nuova rotta per il futuro. Eletti i nuovi vertici per il triennio 2024-2027. L’assemblea, che ha visto un’affluenza entusiasta, si è tenuta il 13 novembre 2024 a Rende, con la partecipazione di numerosi soci e rappresentanti dell’Ordine.

UNIONE GIOVANI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA: NUOVO DIRETTIVO

Giuseppe Orsino è il nuovo presidente dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, succedendo a Pier Maria Prisco. Un incarico che Orsino intraprende con determinazione, pronto a guidare l’associazione verso nuove sfide e successi. Al suo fianco, una squadra di professionisti pronti a dare il massimo: Arianna Grandinetti è stata eletta vice presidente, mentre Giulio Curcio Terremoto assumerà il ruolo di segretario e Francesco Lecce quello di tesoriere. A completare il consiglio direttivo: Rita Turano, Sara Varca, Ugo Donato, Francesco Blasi ed Elvira Scarnati (responsabile delle Commissioni di studio). Anche il collegio dei probiviri ha visto un rinnovamento: Ugo Cannizzaro confermato presidente, affiancato da Matteo Caputo e Giorgia Naccarato.

Nel suo discorso di insediamento, il presidente Orsino ha tracciato la linea guida del suo mandato, evidenziando l’intenzione di proseguire il lavoro del precedente direttivo, senza perdere di vista l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della professione e dei giovani commercialisti. «Lo spirito dell’Unione è ciò che ci guida e ci sostiene», ha affermato, citando l’articolo 1 dello statuto dell’associazione. Dopodiché, ha aggiunto: «Con il sostegno di tutto il Consiglio Direttivo, il nostro impegno sarà quello di rafforzare le attività formative e creare spazi di confronto continuo per i nostri iscritti».

IL SUPPORTO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI COSENZA

Il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Cosenza, Eustachio Ventura, ha partecipato all’evento, esprimendo il suo sostegno incondizionato alla nuova squadra. Ventura ha sottolineato l’importanza di un’alleanza stretta tra l’Ordine e l’Ugdcec, affinché si possano sviluppare iniziative concrete che rispondano alle esigenze di una professione che si evolve quotidianamente.

Con il nuovo direttivo, l’Ugdcec guarda al futuro con slancio, proponendo un triennio ricco di iniziative all’insegna dell’innovazione. Tra le principali attività in programma ci sono convegni, workshop, eventi di networking pensati per i giovani commercialisti della provincia di Cosenza, con l’obiettivo di stimolare la collaborazione, il confronto e la crescita continua. Il tutto, con il motto “Uniti si vince”, che rappresenta la forza della coesione tra i professionisti, un valore fondamentale per affrontare le sfide del presente e del futuro.

UN’ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DELLA CRESCITA PROFESSIONALE E CULTURALE

Fondata il 1° maggio 1966, l’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili è nata dalla necessità di creare un organismo di rappresentanza nazionale capace di operare con efficacia, non solo all’interno della categoria, ma anche nei confronti di istituzioni, enti pubblici e privati, che influenzano l’attività professionale e le prospettive future dei giovani dottori commercialisti. Con il suo impegno volontario, l’associazione si è sempre proposta di favorire la crescita non solo professionale, ma anche etica e culturale dei suoi membri. L’associazione è aperta a tutti i dottori commercialisti, praticanti ed esperti contabili di età inferiore ai 43 anni, riflettendo così la sua capacità di guardare al futuro e di supportare la crescita dei giovani professionisti.

L’Unione Nazionale è composta da oltre 100 “Unioni Locali”, tra cui quella di Cosenza, distribuite su tutto il territorio, con circa 10.000 soci aderenti. Ogni Unione Locale ha la propria autonomia funzionale e si adatta al contesto economico e professionale della sua area di riferimento. Pur operando in modo indipendente, tutte le Unioni sono collegate in una rete sinergica che consente loro di intraprendere azioni comuni e di condividere iniziative.

L’Unione Nazionale si pone come il collettore delle iniziative locali, promuovendo e diffondendo le esperienze e le buone pratiche per rendere utili a tutti i professionisti le azioni intraprese a livello territoriale. Grazie a questa struttura, l’associazione garantisce un supporto concreto e continuo ai giovani dottori commercialisti, contribuendo alla loro formazione e crescita professionale.