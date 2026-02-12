X
Cosenza, arrestato il consigliere comunale Roberto Sacco

12 Febbraio 2026

Il consigliere comunale di Cosenza Roberto Sacco arrestato per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni della sua convivente

COSENZA – Il vicepresidente del Consiglio comunale di Cosenza Roberto Sacco è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni della sua convivente. Il provvedimento restrittivo è stato firmato dall’ufficio gip del tribunale di Cosenza, su richiesta della procura coordinata dal procuratore capo Vincenzo Capomolla.

Era stato lo stesso Sacco, nella mattina del 12 febbraio 2026, a rendere nota la notizia pubblicando un post sui social network. Sacco si trova nella casa circondariale di via Popilia. Il 13 febbraio 2026 si terrà l’interrogatorio di garanzia.

 Sacco è stato eletto nel 2021 nelle file della lista “Franz Caruso Sindaco” ma attualmente è capogruppo del gruppo misto ponendosi in contrasto con la linea del primo cittadino. Aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale già nella prima consiliatura di Mario Occhiuto sedendo tra i banchi dell’opposizione.

