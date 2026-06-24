Ex Itc “Serra” di Cosenza, la Provincia riprova a venderlo

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Nuova manifestazione d’interesse da parte della Provincia di Cosenza dell’immobile di via Bendicenti che ospitò l’Itc “Serra”

COSENZA – La Provincia di Cosenza procede all’alienazione a trattativa privata dell’immobile di via Bendicenti che ha ospitato per anni l’ex Istituto tecnico commerciale “A. Serra”. Si tratta in realtà di un nuovo tentativo visto che già nei mesi scorsi era stata indetta una manifestazione d’interesse. Nell’occasione si mosse l’Arpacal che tuttavia non formalizzò poi nessuna offerta d’acquisto. Da qui la nuova iniziativa della Provincia guidata da Biagio Faragalli per la vendita dell’ex Itc “A Serra”.

LE CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE

Da un punto di vista tecnico l’immobile uso ufficio/scuola, con annessa ampia corte privata, è costituito da quattro piani fuori terra con superficie complessiva di circa 3208 metri quadrati, così distribuiti: piano terra di 1.136 metri quadrati, piano primo di 1.000 metri quadrati, piano secondo di 456 metri quadrati, piano terzo di 456 metri quadrati, Aula steno di 60 metri quadrati.

«La struttura portante dello stabile, in muratura, da un’indagine visiva si presenta in buone condizioni. Gli ambienti interni sono ampi, ben dimensionati, aerati e naturalmente illuminati. Sono presenti, inoltre, dei locali di vaste dimensioni prima occupati da palestra e laboratori», si legge nell’avviso.

IL PREZZO A BASE D’ASTA

A seguito di ricalcolo della stima con applicazione della riduzione nella percentuale massima prevista il prezzo a base d’asta del bene viene stabilito in 1.800.000,00 euro. L’avviso della Provincia costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. L’ avviso pubblico è preliminare alla procedura negoziata a trattativa privata, secondo il criterio del miglior prezzo in aumento rispetto all’importo stabilito a base di gara, che sarà espletata esclusivamente con coloro che presenteranno manifestazione di interesse all’acquisto del bene di cui si tratta, nelle modalità e nei tempi di seguito stabiliti.

LE MODALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

La Provincia di Cosenza procederà alla aggiudicazione dell’immobile oggetto della presente alienazione in favore del soggetto che avrà effettuato la migliore offerta a titolo di acquisto. In caso di parità di offerta, l’aggiudicazione sarà disposta a favore del soggetto che abbia indicato, unitamente all’offerta economica, tempi più brevi per la stipula del contratto rispetto a quelli indicati nel presente avviso pubblico. La manifestazione d’interesse, redatta secondo il modulo di cui all’allegato “A” del presente avviso, deve pervenire alla Provincia di Cosenza, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo patrimonio@pec.provincia.cs.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 Luglio 2026.