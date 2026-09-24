Cosenza, inaugurato il murales in memoria di “Momo”

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Inaugurato a Cosenza il murales in memoria di Mohamed Amin Bessioud detto “Momo”, morto lo scorso luglio

COSENZA – Inaugurato mercoledì sera, alla presenza dei familiari e degli amici, il murales in memoria di Mohamed Amin Bessioud, detto “Momo”, il 25enne italiano di origine tunisina che lo scorso luglio perse la vita precipitando dal balcone della sua cameretta nel corso di una perquisizione da parte dei carabinieri. Il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari, la drammatica vicenda ebbe eco in tutt’Italia. A realizzare l’opera una street di artisti francesi, su commissione degli amici di Momo.

Campeggia simbolicamente alle spalle del Tribunale di Cosenza, a pochi passi dal loro quartiere di via dei Mille. All’inaugurazione, come detto, erano presenti i ragazzi che trascorrevano la quotidianità con lui ed anche i militanti de La Base, tra gli organizzatori del corteo che pacificamente ha sfilato per le strade della città nei giorni successivi dalla sua tragica scomparsa per chiedere verità e giustizia.