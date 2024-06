1 minuto per la lettura

A Cassano perde la vita un uomo di 51 anni di origine russa; è morto schiacciato da un carro agricolo. Accertamenti in corso

CASSANO – Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Cassano allo Jonio, nell’area dell’ex mattatoio. Un uomo di 51 anni di origine russa ma residente da anni a Corigliano Rossano, per cause ancora in via d’accertamento, è finito schiacciato da un carro agricolo mentre stava lavorando in un frutteto.

Ennesimo caso dunque di morti sul lavoro. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale compagnia di Cassano allo Jonio e i sanitari del 118 della Pet della città delle terme che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che, invece, stanno provvedendo alla rimozione del mezzo agricolo così da consentire il recupero della salma.