Scontro tra due auto a Scalea nel Cosentino, nell’incidente morto un uomo che viaggiava a bordo di una Fiat 500

SCALEA (COSENZA) – Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 18 in località “La Bruca” nei pressi di Scalea. Necessario anche l’intervento dell’elisoccorso. Lo scontro è accaduto poco dopo mezzogiorno. Due le automobili coinvolte una Fiat 500 (versione storica) e una Mercedes. Lo scontro, particolarmente violento, è avvenuto nei pressi dello svincolo per la località La Bruca che segna il confine tra Scalea e Marcellina di Santa Maria del Cedro. Sul posto, l’intervento della polizia stradale, dei vigili del fuoco e della polizia locale di Scalea e Santa Maria del Cedro per regolare la viabilità sui due versanti.. Il transito degli automezzi è rimasto bloccato per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.

SCALEA, INCIDENTE TRA DUE AUTO, MORTO IL CONDUCENTE DELLA FIAT 500

Non ce l’ha fatta il conducente della Fiat 500. L’uomo, L.P., 61 anni, originario della Campania, per le gravi ferite riportate nello scontro è deceduto nelle ore successive. Si era tentato il tutto per tutto. Per cause il cui accertamento è affidato alla Polizia Stradale intervenuta sul posto, l’impatto è stato frontale fra le due auto.